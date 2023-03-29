Прогноз погоди на 30 березня - детальний прогноз погоди на завтра

Прогноз погоди в Україні на 30 березня

В Україні 30 березня очікується зниження температури повітря. Упродовж дня у всіх областях країни буде прохолодно, у деяких з них очікуються опади у вигляді мокрого снігу або дощу.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз погоди

У Запорізькій, Луганській, Донецькій та Харківській областях мокрий сніг, вдень з дощем. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

На решті території без опадів. Температура вночі 3-8° морозу, на крайньому півдні країни близько 0°, вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті до 12° (в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° тепла).

Вночі та вранці на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом вдень у західній частині на південно-західний, 7-12 м/с.

Погода на Київщині

В Київській області впродовж дня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний 7-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

по області вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла;

у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 6-8° тепла.

Небезпечні гідрологічні явища

Синоптики попереджають, що 28-30 березня на ділянці Дністра Галич - Заліщики очікується добігання хвилі паводка з підвищенням рівнів води на 0,7-1,2 м над поточними рівнями води, без загрози негативних наслідків.

У другій половині доби 29 березня очікується проходження максимального рівня дощового паводка на р.Дністер у створі гідрологічного поста Заліщики (Тернопільська обл.) висотою 460-510 см над нулем поста (рівень води на 08:00 28 березня дорівнював 388 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 700-900 м/с, без загрози негативних наслідків.

Сніголавинна ситуація в українських Карпатах

Помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень) очікується:

29-30 березня — на високогір'ї Івано-Франківської області.

30 березня — на високогір'ї Закарпатської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Нагадаємо, що другий день поспіль в Одеській області оголошено штормове попередження. За 28 березня вітер повалив та пошкодив в місті 104 дерева.