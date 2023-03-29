Прогноз погоди на 30 березня - детальний прогноз погоди на завтра

Погода покращиться не всюди: в яких областях чекати негоди завтра
В Україні 30 березня очікується зниження температури повітря. Упродовж дня у всіх областях країни буде прохолодно, у деяких з них очікуються опади у вигляді мокрого снігу або дощу.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
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Прогноз погоди
У Запорізькій, Луганській, Донецькій та Харківській областях мокрий сніг, вдень з дощем. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.
На решті території без опадів. Температура вночі 3-8° морозу, на крайньому півдні країни близько 0°, вдень 4-9° тепла, на Прикарпатті до 12° (в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° тепла).
Вночі та вранці на дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний з переходом вдень у західній частині на південно-західний, 7-12 м/с.
Погода на Київщині
В Київській області впродовж дня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-західний 7-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- по області вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла;
- у Києві вночі 4-6° морозу, вдень 6-8° тепла.
Небезпечні гідрологічні явища
Синоптики попереджають, що 28-30 березня на ділянці Дністра Галич - Заліщики очікується добігання хвилі паводка з підвищенням рівнів води на 0,7-1,2 м над поточними рівнями води, без загрози негативних наслідків.
У другій половині доби 29 березня очікується проходження максимального рівня дощового паводка на р.Дністер у створі гідрологічного поста Заліщики (Тернопільська обл.) висотою 460-510 см над нулем поста (рівень води на 08:00 28 березня дорівнював 388 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 700-900 м/с, без загрози негативних наслідків.
Сніголавинна ситуація в українських Карпатах
Помірна сніголавинна небезпека (ІІ рівень) очікується:
- 29-30 березня — на високогір'ї Івано-Франківської області.
- 30 березня — на високогір'ї Закарпатської області.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Нагадаємо, що другий день поспіль в Одеській області оголошено штормове попередження. За 28 березня вітер повалив та пошкодив в місті 104 дерева.