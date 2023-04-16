Погода на Пасху: синоптики рассказали, жителям каких регионов следует брать зонты и дождевики
В воскресенье, 16 апреля, в Украине в ряде областей ожидается небольшой дождь. В целом, по данным синоптиков, на Пасху в большинстве регионов погода не готовит неприятных сюрпризов.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 16 апреля
Облачно с прояснениями.
В западных, Одесской и Николаевской областях ночью и в большинстве северных и центральных областей небольшой, местами умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков.
Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- ночью 3-8°, в восточной части и в Карпатах 0-5° тепла;
- днем 11-16°, в Закарпатье и в Крыму до 20°.
Прогноз погоды по Киевской области на 16 апреля
В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°;
- в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.
Погода по регионам
- Киев +10+4;
- Харьков +12+3;
- Днепр +14+4;
- Одесса +13+8;
- Донецк +12+3;
- Запорожье +14+4;
- Львов +16+5;
- Николаев +16+7;
- Луганск +11+2;
- Винница +12+6;
- Симферополь +15+7;
- Херсон +14+7;
- Полтава +13+3;
- Чернигов +8+5;
- Черкассы +12+5;
- Суммы +11+4;
- Житомир +12+5;
- Хмельницкий +14+5;
- Кропивницкий +13+5;
- Ровно +13+4;
- Черновцы +12+6;
- Тернополь +16+5;
- Ивано-Франковск +12+5;
- Луцк +16+4;
- Ужгород +18+5.
Что говорит народный синоптик
В свою очередь, народный синоптик Наталья Диденко наоборот прогнозирует потепление на Пасху, 16 апреля.
По ее словам, в большинстве областей Украины в течение дня температура воздуха будет +11+15 градусов.
На северо-востоке будет немного свежее. Там ожидается +9+12 градусов.
В южной части +14+19, в прибрежных районах +10+13 градусов.
Ближайшая ночь в Украине будет очень холодной. Синоптик прогнозирует +2+8 градусов.
По словам Диденко, незначительный дождь следует ожидать на западе, севере, в центре и в Одесской области.
В Киеве на Пасху будет ночью +6, +7 градусов, а днем — наконец потеплеет. Ожидается +11+13 градусов.
"Дождь какой-то серьезный вряд, но может пару капель праздничного дождя упасть на корзины", — добавила Диденко.
Напомним, как сообщалось, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.
По данным ГСЧС, остаются подтоплены около 500 домохозяйств. В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская — 29 и один в Киевской. Организован объезд в эти населенные пункты.