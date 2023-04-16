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Погода на Пасху: синоптики рассказали, жителям каких регионов следует брать зонты и дождевики

16 апреля 2023 08:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Погода на Пасху: синоптики рассказали, жителям каких регионов следует брать зонты и дождевики
Люди стоят на остановке в дождевиках. Фото: Нoвини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В воскресенье, 16 апреля, в Украине в ряде областей ожидается небольшой дождь. В целом, по данным синоптиков, на Пасху в большинстве регионов погода не готовит неприятных сюрпризов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Облачно с прояснениями.

В западных, Одесской и Николаевской областях ночью и в большинстве северных и центральных областей небольшой, местами умеренный дождь; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • ночью 3-8°, в восточной части и в Карпатах 0-5° тепла;
  • днем 11-16°, в Закарпатье и в Крыму до 20°.

Прогноз погоды по Киевской области на 16 апреля

В Киевской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°;
  • в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

Погода по регионам

  • Киев +10+4;
  • Харьков +12+3;
  • Днепр +14+4;
  • Одесса +13+8;
  • Донецк +12+3;
  • Запорожье +14+4;
  • Львов +16+5;
  • Николаев +16+7;
  • Луганск +11+2;
  • Винница +12+6;
  • Симферополь +15+7;
  • Херсон +14+7;
  • Полтава +13+3;
  • Чернигов +8+5;
  • Черкассы +12+5;
  • Суммы +11+4;
  • Житомир +12+5;
  • Хмельницкий +14+5;
  • Кропивницкий +13+5;
  • Ровно +13+4;
  • Черновцы +12+6;
  • Тернополь +16+5;
  • Ивано-Франковск +12+5;
  • Луцк +16+4;
  • Ужгород +18+5.
Погода в Украине на 16 апреля
Погода в Украине на 16 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Что говорит народный синоптик

В свою очередь, народный синоптик Наталья Диденко наоборот прогнозирует потепление на Пасху, 16 апреля. 

По ее словам, в большинстве областей Украины в течение дня температура воздуха будет +11+15 градусов.

На северо-востоке будет немного свежее. Там ожидается +9+12 градусов.

В южной части +14+19, в прибрежных районах +10+13 градусов.

Ближайшая ночь в Украине будет очень холодной. Синоптик прогнозирует +2+8 градусов.

По словам Диденко, незначительный дождь следует ожидать на западе, севере, в центре и в Одесской области.

В Киеве на Пасху будет ночью +6, +7 градусов, а днем — наконец потеплеет. Ожидается +11+13 градусов.

"Дождь какой-то серьезный вряд, но может пару капель праздничного дождя упасть на корзины", — добавила Диденко.

Напомним, как сообщалось, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

По данным ГСЧС, остаются подтоплены около 500 домохозяйств. В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 500 га сельхозугодий. Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов: Черниговская — 29 и один в Киевской. Организован объезд в эти населенные пункты.

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