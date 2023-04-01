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Первый день апреля принесет дожди, но не везде: синоптики рассказали, где сегодня будет тепло

1 апреля 2023 07:25
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды на 1 апреля — синоптики рассказали, чего следует ожидать
Во многих областях следует ожидать дождь
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Сегодня, 1 апреля, в Украине будет теплая погода, однако во многих областях пройдут дожди. В большинстве регионов температура воздуха будет составлять до 15 градусов тепла.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 1 апреля

Сегодня в большинстве областей в первый день апреля ожидается дождь. Ночью в западных областях умеренный, в Карпатском регионе местами сильный дождь (лишь днем на Левобережье без существенных осадков).

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточной части местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью 1-6° тепла, в восточных областях от 4° тепла до 1° мороза
  • днем 3-8°, в западных областях 9-14° тепла.

 

погода

Прогноз погоды по Киевской области

Сегодня в Киевской области будет облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь (ночью местами). Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 9-14°;
в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

Опасные гидрологические явления

Синоптики предупреждают, что до 2 апреля на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями на 8 часов 30 марта, в пределах русел рек и без негативных последствий.

До 3 апреля будет продолжаться постепенное развитие половодья на Десне и ее притоке Сейм (в пределах страны) с повышением уровней воды на 1-10 см в сутки, что будет сопровождаться выходом на пойму в створе поста. Разлеты и с последующим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области, на ее притоке р. Снов будет содержаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области

погода

Прогноз погоды от народного синоптика

По словам Натальи Диденко, температура в областях сегодня будет такой:

  • на юге Украины до 16 градусов тепла;
  • в Закарпатье также до 16 градусов тепла;
  • в Киеве будет 15 градусов тепла

Ветер будет дуть с юга, а в восточной части Украины возможны его порывы к штормовым значениям, до 15-20 метров в секунду.

Осадки в виде дождя пройдут:

  • на Западе;
  • на севере;
  • Винницкой;
  • в Одесской области;
  • в Киеве.

При этом Диденко уточнила, что на севере и востоке днем осадки прекратятся.

"А теперь можно ругать синоптиков и бросаться легкими предметами — с понедельника большая часть Украины снова нырнет в похолодание и даже возможен мокрый снег. И только на востоке задержится теплая воздушная масса", — отметила она.

Напомним, синоптик шокировал прогнозом погоды на эту неделю и рассказал, чего ждать украинцам.

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