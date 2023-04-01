Прогноз погоды на 1 апреля — синоптики рассказали, чего следует ожидать

Во многих областях следует ожидать дождь

Сегодня, 1 апреля, в Украине будет теплая погода, однако во многих областях пройдут дожди. В большинстве регионов температура воздуха будет составлять до 15 градусов тепла.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 1 апреля

Сегодня в большинстве областей в первый день апреля ожидается дождь. Ночью в западных областях умеренный, в Карпатском регионе местами сильный дождь (лишь днем на Левобережье без существенных осадков).

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в юго-восточной части местами порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха:

ночью 1-6° тепла, в восточных областях от 4° тепла до 1° мороза

днем 3-8°, в западных областях 9-14° тепла.

Прогноз погоды по Киевской области

Сегодня в Киевской области будет облачно с прояснениями. Днем синоптики прогнозируют небольшой дождь (ночью местами). Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 1-6° тепла, днем 9-14°;

в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

Опасные гидрологические явления

Синоптики предупреждают, что до 2 апреля на реках Закарпатской области ожидаются повышение уровней воды на 0,5-1,5 м над уровнями на 8 часов 30 марта, в пределах русел рек и без негативных последствий.

До 3 апреля будет продолжаться постепенное развитие половодья на Десне и ее притоке Сейм (в пределах страны) с повышением уровней воды на 1-10 см в сутки, что будет сопровождаться выходом на пойму в створе поста. Разлеты и с последующим затоплением поймы и нарушением транспортного сообщения с населенными пунктами вдоль Десны в Новгород-Северском, Корюковском районах Черниговской области, на ее притоке р. Снов будет содержаться затопление поймы и превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области

Прогноз погоды от народного синоптика

По словам Натальи Диденко, температура в областях сегодня будет такой:

на юге Украины до 16 градусов тепла;

в Закарпатье также до 16 градусов тепла;

в Киеве будет 15 градусов тепла

Ветер будет дуть с юга, а в восточной части Украины возможны его порывы к штормовым значениям, до 15-20 метров в секунду.

Осадки в виде дождя пройдут:

на Западе;

на севере;

Винницкой;

в Одесской области;

в Киеве.

При этом Диденко уточнила, что на севере и востоке днем осадки прекратятся.

"А теперь можно ругать синоптиков и бросаться легкими предметами — с понедельника большая часть Украины снова нырнет в похолодание и даже возможен мокрый снег. И только на востоке задержится теплая воздушная масса", — отметила она.

Напомним, синоптик шокировал прогнозом погоды на эту неделю и рассказал, чего ждать украинцам.