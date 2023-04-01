Прогноз погоди на 1 квітня — синоптики розповіли, чого варто очікувати

Перший день квітня принесе дощі, проте не всюди: синоптики розповіли, де сьогодні буде тепло
Сьогодні, 1 квітня, в Україні буде доволі тепла погода, проте в багатьох областях пройдуть дощі. У більшості регіонів температура повітря становитиме до 15 градусів тепла.
Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталія Діденко.
Прогноз погоди на 1 квітня
Сьогодні у більшості областей в перший день квітня очікується невеликий дощ. Вночі у західних областях помірний, в Карпатському регіоні місцями значний дощ (лише вдень на Лівобережжі без істотних опадів).
Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південно-східній частині місцями пориви до 15-18 м/с.
Температура повітря очікується така:
- вночі 1-6° тепла, у східних областях від 4° тепла до 1° морозу
- вдень 3-8°, на західних областях 9-14° тепла.
Прогноз погоди по Київщині
Сьогодні на Київщині буде хмарно з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують невеликий дощ (вночі місцями). Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°;
у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.
Небезпечні гідрологічні явища
Синоптики попереджають, що до 2 квітня на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м над рівнями на 8 год 30 березня, в межах річищ річок та без негативних наслідків.
До 3 квітня продовжуватиметься поступовий розвиток водопілля на Десні та її притоці Сейм (в межах країни) з підвищеннями рівнів води на 1-10 см за добу, що супроводжуватиметься виходом на заплаву у створі поста Розльоти та з подальшим затопленням заплави і порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області, на її притоці р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області
Прогноз погоди від народного синоптика
За словами Наталії Діденко, температура в областях буде така:
- на півдні України до 16 градусів тепла;
- на Закарпатті також до 16 градусів тепла;
- у Києві буде 15 градусів тепла
Вітер віятиме з півдня, а у східній частині України можливі його пориви до штормових значень, до 15-20 метрів за секунду.
Опади у вигляді дощу пройдуть:
- на заході;
- на півночі;
- Вінниччині;
- в Одеській області;
- у Києві.
При цьому Діденко уточнила, що на півночі та сході вдень опади припиняться.
"А тепер можна лаяти синоптиків і кидатися легкими предметами - з понеділка більша частина України знову пірне у похолодання і навіть можливий мокрий сніг. І лише на сході затримається тепла повітряна маса", — зазначила народна синоптикиня.
Нагадаємо, синоптик шокував прогнозом погоди на цей тиждень та розповів, чого чекати українцям.