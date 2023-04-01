Прогноз погоди на 1 квітня — синоптики розповіли, чого варто очікувати

В багатьох областях варто очікувати дощ

Сьогодні, 1 квітня, в Україні буде доволі тепла погода, проте в багатьох областях пройдуть дощі. У більшості регіонів температура повітря становитиме до 15 градусів тепла.

Про це повідомляють Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталія Діденко.

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Прогноз погоди на 1 квітня

Сьогодні у більшості областей в перший день квітня очікується невеликий дощ. Вночі у західних областях помірний, в Карпатському регіоні місцями значний дощ (лише вдень на Лівобережжі без істотних опадів).

Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, вночі у південно-східній частині місцями пориви до 15-18 м/с.

Температура повітря очікується така:

вночі 1-6° тепла, у східних областях від 4° тепла до 1° морозу

вдень 3-8°, на західних областях 9-14° тепла.

Прогноз погоди по Київщині

Сьогодні на Київщині буде хмарно з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують невеликий дощ (вночі місцями). Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°;

у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

Небезпечні гідрологічні явища

Синоптики попереджають, що до 2 квітня на річках Закарпатської області очікуються підвищення рівнів води на 0,5-1,5 м над рівнями на 8 год 30 березня, в межах річищ річок та без негативних наслідків.

До 3 квітня продовжуватиметься поступовий розвиток водопілля на Десні та її притоці Сейм (в межах країни) з підвищеннями рівнів води на 1-10 см за добу, що супроводжуватиметься виходом на заплаву у створі поста Розльоти та з подальшим затопленням заплави і порушенням транспортного сполучення з населеними пунктами вздовж Десни у Новгород-Сіверському, Корюківському районах Чернігівської області, на її притоці р. Снов утримуватиметься затоплення заплави та перевищення небезпечної відмітки переливу води через автодорогу місцевого значення у Корюківському районі Чернігівської області

Прогноз погоди від народного синоптика

За словами Наталії Діденко, температура в областях буде така:

на півдні України до 16 градусів тепла;

на Закарпатті також до 16 градусів тепла;

у Києві буде 15 градусів тепла

Вітер віятиме з півдня, а у східній частині України можливі його пориви до штормових значень, до 15-20 метрів за секунду.

Опади у вигляді дощу пройдуть:

на заході;

на півночі;

Вінниччині;

в Одеській області;

у Києві.

При цьому Діденко уточнила, що на півночі та сході вдень опади припиняться.

"А тепер можна лаяти синоптиків і кидатися легкими предметами - з понеділка більша частина України знову пірне у похолодання і навіть можливий мокрий сніг. І лише на сході затримається тепла повітряна маса", — зазначила народна синоптикиня.

Нагадаємо, синоптик шокував прогнозом погоди на цей тиждень та розповів, чого чекати українцям.