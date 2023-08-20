Погода в Украине на неделю - 21-27 августа - прогноз от Игоря Кибальчича

Люди гуляют во время летнего дождя. Фото: Вечерний Киев

По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, неделя начнется с жары, однако постепенно высокие температуры будут снижаться, к нам начнет поступать свежая и прохладная воздушная масса скандинавского происхождения. Существенные осадки в течение недели маловероятны, однако ближе к выходным ожидается смена синоптических условий.

Об этом говорится на погодном сайте Meteoprog.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на неделю

Понедельник, 21 августа

Ожидаются небольшие кратковременные грозовые дожди, которые пройдут в северных, восточных областях, днем также на Полесье. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+22°С, днем +28…+33°С, в южных и местных центральных областях +33…+38°С.

Вторник, 22 августа

Пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами, ожидаются на севере Левобережья. В остальных областях Украины осадков не предполагается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +16…+21°С, днем +25…+30°С. В северной части ночью +12...+17°С, днем +22...+27°С. На юге сохранится жаркая погода с дневными температурами +32…+37°С.

Среда, 23 августа

На территории большинства областей ожидается солнечная и сухая погода. Кратковременные грозовые дожди пройдут только днем в Карпатах и Прикарпатье. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+17 °С, днем +25…+30°С. В южной половине ночью +17...+22°С, днем +29...+34°С.

Четверг, 24 августа

Осадков в Украине не предполагается. Лишь днем на севере Левобережья кое-где пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер удержится на северо-западной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17°С, днем +27…+32°С, на юге до +35°С.

Пятница, 25 августа

По всей территории страны будет преобладать переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+17°С, днем +20…+25°С; в южной половине ночью +15…+20°С, днем +27…+32°С.

Суббота, 26 августа

На Правобережье страны в результате развития циклонической деятельности пройдут дожди с грозами, местами возможен град и шквалы, 15-20 м/с. На Левобережье под влиянием поля повышенного давления осадков не ожидается. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17°С, днем в южных и западных областях +30…+35°С, на остальной территории +23…+28°С.

Воскресенье, 27 августа

Ожидается неустойчивая погода в большинстве областей с осадками и колебаниями температуры. Сухо будет только в южных и восточных регионах. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°С, днем +29…+34°С, в западных областях +20…+25°С.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 21 августа, в Украине ожидается жаркая погода. В то же время в некоторых регионах пройдут долгожданные дожди с грозами.