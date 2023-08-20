Погода в Україні на тиждень - 21-27 серпня - прогноз від Ігоря Кібальчича

Люди гуляють під час літнього дощу. Фото: Вечірній Київ

За прогнозами синоптика Ігоря Кібальчича, тиждень почнеться зі спеки, однак поступово високі температури знижуватимуться, до нас почне надходити свіжа та прохолодна повітряна маса скандинавського походження. Суттєві опади протягом тижня малоймовірні, проте ближче до вихідних очікується зміна синоптичних умов.

Про це йдеться на погодному сайті Meteoprog.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Понеділок, 21 серпня

Очікуються невеликі короткочасні грозові дощі пройдуть у північних, східних областях, вдень також на Поліссі. На решті території країни без істотних опадів. Вітер переважно північно-західної чверті, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22°С, вдень +28…+33°С, у південних та місцями центральних областях +33…+38°С.

Вівторок, 22 серпня

Пройдуть невеликі дощі, подекуди з грозами очікуються на півночі Лівобережжя. В решті областей України опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +16…+21°С, вдень +25…+30°С. У північній частині вночі +12...+17°С, вдень +22...+27°С. На півдні збережеться спекотна погода з денними температурами +32…+37°С.

Середа, 23 серпня

На території більшості областей очікується сонячна та суха погода. Короткочасні грозові дощі пройдуть лише вдень у Карпатах та на Прикарпатті. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17°С, вдень +25…+30°С. У південній половині вночі +17...+22°С, вдень +29...+34°С.

Четвер, 24 серпня

Опадів в Україні не передбачається. Лише вдень на півночі Лівобережжя подекуди пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер утримається північно-західної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17°С, вдень +27…+32°С, на півдні до +35°С.

П'ятниця, 25 серпня

На всій території країни переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17°С, вдень +20…+25°С; у південній половині вночі +15…+20°С, вдень +27…+32°С.

Субота, 26 серпня

На Правобережжі країни внаслідок розвитку циклонічної діяльності пройдуть дощі з грозами, місцями можливий град та шквали, 15-20 м/с. На Лівобережжі під впливом поля підвищеного тиску опадів не очікується. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12…+17°С, вдень у південних та західних областях +30…+35°С, на решті території +23…+28°С.

Неділя, 27 серпня

Очікується нестійка погода у більшості областей з опадами та коливаннями температури. Сухо буде лише у південних та східних регіонах. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13…+18°С, вдень +29…+34°С, у західних областях +20…+25°С.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у понеділок, 21 серпня, в Україні очікується спекотна погода. Водночас у деяких регіонах таки пройдуть довгоочікувані дощі з грозами.