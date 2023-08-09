Прогноз погоды в Украине 10 августа

Женщина под дождем в Киеве. Фото: УНИАН

Завтра, 10 августа, в Украине ожидается сухая комфортная погода. Однако в некоторых регионах Украины возможны грозовые дожди и шквалы.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 10 августа

Следовательно, по словам Диденко, осадки вероятны на западе, а также на Левобережной части Украины. Их следует ждать во второй половине дня и вечером. На остальной территории будет сухая погода.

Температура воздуха:

на западе +20+23°С;

на востоке +30+34°С;

на юге +28+33°С;

на севере +24+27°С;

в центральных областях +24+29°С;

в Днепропетровской области +30°С.

Погода в Киеве 10 августа

Как сообщает Диденко, в Киеве завтра осадки маловероятны. Однако конец недели в столице будет прохладным и с периодическими дождями.

Температура воздуха 10 августа достигнет до +25°С.

Прогноз погоды 10 августа. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура ожидается +20+25°С.