Прогноз погоды в Украине 10 августа

Зонты не прятать: народный синоптик Диденко рассказала, где завтра в Украине будет дождь
Завтра, 10 августа, в Украине ожидается сухая комфортная погода. Однако в некоторых регионах Украины возможны грозовые дожди и шквалы.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 10 августа
Следовательно, по словам Диденко, осадки вероятны на западе, а также на Левобережной части Украины. Их следует ждать во второй половине дня и вечером. На остальной территории будет сухая погода.
Температура воздуха:
- на западе +20+23°С;
- на востоке +30+34°С;
- на юге +28+33°С;
- на севере +24+27°С;
- в центральных областях +24+29°С;
- в Днепропетровской области +30°С.
Погода в Киеве 10 августа
Как сообщает Диденко, в Киеве завтра осадки маловероятны. Однако конец недели в столице будет прохладным и с периодическими дождями.
Температура воздуха 10 августа достигнет до +25°С.
Напомним, ранее мы писали, что по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура ожидается +20+25°С.