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Парасолі не ховати: народний синоптик Діденко розповіла, де завтра в Україні дощитиме

9 серпня 2023 12:54
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 10 серпня
Жінка під дощем у Києві. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 10 серпня, в Україні очікується суха комфортна погода. Однак, у деяких регіонах Україні можливі грозові дощі та шквали. 

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 10 серпня

Відтак, за словами Діденко, опади ймовірні на заході, а також на Лівобережній частині України. Їх слід очікувати у другій половині дня та ввечері. На решті території буде суха погода. 

Температура повітря:

  • на заході +20+23°С;
  • на сході +30+34°С;
  • на півдні +28+33°С;
  • на півночі +24+27°С;
  • у центральних областях +24+29°С;
  • у Дніпропетровській області +30°С. 

Погода у Києві 10 серпня

Як повідомляє Діденко, у Києві завтра опади малоймовірні. Однак, кінець тижня у столиці буде прохолодним і з періодичними дощами. 

Температура повітря 10 серпня сягне до +25°С.

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Прогноз погоди 10 серпня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25°С. 

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