Прогноз погоди в Україні 10 серпня

Жінка під дощем у Києві. Фото: УНІАН

Завтра, 10 серпня, в Україні очікується суха комфортна погода. Однак, у деяких регіонах Україні можливі грозові дощі та шквали.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 10 серпня

Відтак, за словами Діденко, опади ймовірні на заході, а також на Лівобережній частині України. Їх слід очікувати у другій половині дня та ввечері. На решті території буде суха погода.

Температура повітря:

на заході +20+23°С;

на сході +30+34°С;

на півдні +28+33°С;

на півночі +24+27°С;

у центральних областях +24+29°С;

у Дніпропетровській області +30°С.

Погода у Києві 10 серпня

Як повідомляє Діденко, у Києві завтра опади малоймовірні. Однак, кінець тижня у столиці буде прохолодним і з періодичними дощами.

Температура повітря 10 серпня сягне до +25°С.

Прогноз погоди 10 серпня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25°С.