Прогноз погоди в Україні 10 серпня

Парасолі не ховати: народний синоптик Діденко розповіла, де завтра в Україні дощитиме
Завтра, 10 серпня, в Україні очікується суха комфортна погода. Однак, у деяких регіонах Україні можливі грозові дощі та шквали.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 10 серпня
Відтак, за словами Діденко, опади ймовірні на заході, а також на Лівобережній частині України. Їх слід очікувати у другій половині дня та ввечері. На решті території буде суха погода.
Температура повітря:
- на заході +20+23°С;
- на сході +30+34°С;
- на півдні +28+33°С;
- на півночі +24+27°С;
- у центральних областях +24+29°С;
- у Дніпропетровській області +30°С.
Погода у Києві 10 серпня
Як повідомляє Діденко, у Києві завтра опади малоймовірні. Однак, кінець тижня у столиці буде прохолодним і з періодичними дощами.
Температура повітря 10 серпня сягне до +25°С.
Нагадаємо, раніше ми писали, що за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25°С.