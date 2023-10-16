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Надевайте теплую одежду: синоптики рассказали, где сегодня выпадет снег

16 октября 2023 11:31
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Надевайте теплую одежду: синоптики рассказали, где сегодня выпадет снег
Люди в куртки на улице. Фото: Google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 16 октября, в Украину придет холодная погода. В восточных областях ожидаются дожди. Столбики термометров будут показывать в среднем +10 °С.

Об этом свидетельствуют данные Погода.Мета.

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Синоптики отмечают, что сегодня, 16 октября, по всей территории ожидаются дожди.

Больше всего достанется:

  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Харьковской области.

В этих областях сильный дождь.

"Только на юго-востоке страны ночью осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 7-12 м/с", — отмечают синоптики.

Погода
Погода в Украине 16 октября. Фото: Погода.
Погода в Украине 16 октября. Фото: Погода.

Смена погоды в течение дня

В центральных регионах Украины погода будет днем колебаться от +13...+16 °С. В западных и восточных регионах — +5...+7 °С.

Погода
Температура воздуха в 15:00 16 октября. Фото: Метеопост

Вечером температура упадет по всем регионам Украины. В целом температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+7 °С. В Закарпатье ожидается минусовая температура -1...-7 °С. В Карпатах и в области падает снег.

Погода 2
Температура воздуха в 21:00 16 октября. Фото: Метеопост

Напомним, 16 октября, в Украину придет существенное похолодание . На всей территории ожидается дождь. Тяжело будет Полтавской, Сумской и Харьковской областям. Столбики термометров будут показывать в среднем +10°С.

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