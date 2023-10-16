Надевайте теплую одежду: синоптики рассказали, где сегодня выпадет снег
Сегодня, 16 октября, в Украину придет холодная погода. В восточных областях ожидаются дожди. Столбики термометров будут показывать в среднем +10 °С.
Об этом свидетельствуют данные Погода.Мета.
Погода в Украине
Синоптики отмечают, что сегодня, 16 октября, по всей территории ожидаются дожди.
Больше всего достанется:
- Полтавской;
- Сумской;
- Харьковской области.
В этих областях сильный дождь.
"Только на юго-востоке страны ночью осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 7-12 м/с", — отмечают синоптики.
Смена погоды в течение дня
В центральных регионах Украины погода будет днем колебаться от +13...+16 °С. В западных и восточных регионах — +5...+7 °С.
Вечером температура упадет по всем регионам Украины. В целом температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+7 °С. В Закарпатье ожидается минусовая температура -1...-7 °С. В Карпатах и в области падает снег.
Напомним, 16 октября, в Украину придет существенное похолодание . На всей территории ожидается дождь. Тяжело будет Полтавской, Сумской и Харьковской областям. Столбики термометров будут показывать в среднем +10°С.
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