Одягайте теплий одяг: синоптики розповіли, де сьогодні випаде сніг

Люди в куртках на вулиці. Фото: Google

Сьогодні, 16 жовтня, в Україну прийде холодна погода. В східних областях очікуються дощі. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +10 °С.

Про це свідчаться дані Погода.Мета.

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Синоптики зазначають, що сьогодні, 16 жовтня, на всій території очікуються дощі.

Найбільше дістанеться:

Полтавській;

Сумській;

Харківській областям.

У цих областях падатиме сильний дощ.

"Лише на південному сході країни вночі опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 7-12 м/с", — зазначають синоптики.

Погода в Україні 16 жовтня. Фото: Погода.Мета

Погода в Україні 16 жовтня. Фото: Погода.Мета

Зміна погоди протягом дня

В центральних регіонах України погода вдень коливатиметься від +13...+16 °С. В західних і східних регіонах — +5...+7 °С.

Температура повітря на 15:00 16 жовтня. Фото: Метеопост

Увечері температура впаде в усіх регіонах України. Загалом температура повітря коливатиметься в межах +5...+7 °С. На Закарпатті очікується мінусова температура — -1...-7 °С. У Карпатах та області падає сніг.

Температура повітря на 21:00 16 жовтня. Фото: Метеопост

Нагадаємо, 16 жовтня, в Україну прийде суттєве похолодання. На всій території очікуються дощі. Непереливки буде Полтавській, Сумській та Харківській областям. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +10°С.