Одягайте теплий одяг: синоптики розповіли, де сьогодні випаде сніг
Сьогодні, 16 жовтня, в Україну прийде холодна погода. В східних областях очікуються дощі. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +10 °С.
Про це свідчаться дані Погода.Мета.
Погода в Україні
Синоптики зазначають, що сьогодні, 16 жовтня, на всій території очікуються дощі.
Найбільше дістанеться:
- Полтавській;
- Сумській;
- Харківській областям.
У цих областях падатиме сильний дощ.
"Лише на південному сході країни вночі опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 7-12 м/с", — зазначають синоптики.
Зміна погоди протягом дня
В центральних регіонах України погода вдень коливатиметься від +13...+16 °С. В західних і східних регіонах — +5...+7 °С.
Увечері температура впаде в усіх регіонах України. Загалом температура повітря коливатиметься в межах +5...+7 °С. На Закарпатті очікується мінусова температура — -1...-7 °С. У Карпатах та області падає сніг.
Нагадаємо, 16 жовтня, в Україну прийде суттєве похолодання. На всій території очікуються дощі. Непереливки буде Полтавській, Сумській та Харківській областям. Стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +10°С.
Читайте Новини.LIVE!