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Беспощадные грозы затянутся в Украине: в каких областях синоптики прогнозируют бурю

10 августа 2023 06:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 августа: где синоптики предупреждают о буре
Гроза бушует в Киеве. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 10 августа, в Украине ожидается комфортная летняя погода. Однако в большинстве областей возможны кратковременные дожди и грозы.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 10 августа

Сегодня в Украине переменная облачность. Ночью без осадков. Однако днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях возможны кратковременные дожди с грозами. Такие же осадки следует ожидать в большинстве западных регионов.

Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +10-15°С;
  • днем +22-27°C;
  • в западных областях +19-24°С;
  • в южных и восточных областях ночью +15-20°С, днем +25-30°С.
Погода в Украине 10 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

Синоптики прогнозируют, что сегодня в столице и области ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • в области ночью +10-15°С, днем +22-27°С;
  • в Киеве ночью +12-14°С, днем +24-26°С.
Прогноз погоды в Киеве на 10 августа от Meteoprog. Фото: скриншот

Предупреждение о грозах от Укргидрометцентра

Сегодня синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине.

"Днем 10 августа в восточных, юго-восточных и Полтавской областях грозы. Первый уровень опасности желтый", — говорится в сообщении.

Предупреждение о гидрометеорологических явлениях в Украине сегодня, 10 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня осадки вероятны на западе, а также на Левобережной части Украины. Их следует ждать во второй половине дня и вечером.

На остальной территории будет сухая погода.

Температура воздуха:

  • на западе +20-23°С;
  • на востоке +30-34°С;
  • на юге +28-33°С;
  • на севере +24-27°С;
  • в центральных областях +24-29°С;
  • в Днепропетровской области +30°С.
Прогноз погоды в Украине на 10 августа от Meteoprog. Фото: скриншот
Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили +46,4°C.

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