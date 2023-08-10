Прогноз погоды в Украине сегодня, 10 августа: где синоптики предупреждают о буре

Беспощадные грозы затянутся в Украине: в каких областях синоптики прогнозируют бурю
Сегодня, 10 августа, в Украине ожидается комфортная летняя погода. Однако в большинстве областей возможны кратковременные дожди и грозы.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 10 августа
Сегодня в Украине переменная облачность. Ночью без осадков. Однако днем в восточных, юго-восточных и Полтавской областях возможны кратковременные дожди с грозами. Такие же осадки следует ожидать в большинстве западных регионов.
Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +10-15°С;
- днем +22-27°C;
- в западных областях +19-24°С;
- в южных и восточных областях ночью +15-20°С, днем +25-30°С.
Погода в Киеве и области
Синоптики прогнозируют, что сегодня в столице и области ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +10-15°С, днем +22-27°С;
- в Киеве ночью +12-14°С, днем +24-26°С.
Предупреждение о грозах от Укргидрометцентра
Сегодня синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях в Украине.
"Днем 10 августа в восточных, юго-восточных и Полтавской областях грозы. Первый уровень опасности желтый", — говорится в сообщении.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сегодня осадки вероятны на западе, а также на Левобережной части Украины. Их следует ждать во второй половине дня и вечером.
На остальной территории будет сухая погода.
Температура воздуха:
- на западе +20-23°С;
- на востоке +30-34°С;
- на юге +28-33°С;
- на севере +24-27°С;
- в центральных областях +24-29°С;
- в Днепропетровской области +30°С.
Напомним, что в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили +46,4°C.