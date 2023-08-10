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Нещадні грози затягнуться в Україні: в яких областях синоптики прогнозують бурю

10 серпня 2023 06:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 серпня: де синоптики попереджають про бурю
Гроза вирує в Києві. Фото: depositphotos.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 10 серпня, в Україні очікується комфортна літня погода. Однак, у більшості областей можливі короткочасні дощі та грози. 

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 10 серпня

Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. Однак, вдень у східних, південно-східних та Полтавській областях можливі короткочасні дощі з грозами. Такі ж опади слід очікувати у більшості західних регіонів. 

Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +10-15°С;
  • вдень +22-27°C;
  • в західних областях +19-24°С;
  • у південних та східних областях вночі +15-20°С, вдень +25-30°С.
Погода в Україні 10 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

Синоптики прогнозують, що сьогодні в столиці та області очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається. 

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +10-15°С, вдень +22-27°С;
  • в Києві вночі +12-14°С, вдень +24-26°С.
Прогноз погоди в Києві на 10 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот

Попередження про грози від Укргідрометцентру

Сьогодні синоптики попереджують про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні.

"Вдень 10 серпня у східних, південно-східних та Полтавській областях грози. Перший рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні. 

Попередження про гідрометеорологічні явища в Україні сьогодні, 10 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні опади ймовірні на заході, а також на Лівобережній частині України. Їх слід очікувати у другій половині дня та ввечері.

На решті території буде суха погода. 

Температура повітря:

  • на заході +20-23°С;
  • на сході +30-34°С;
  • на півдні +28-33°С;
  • на півночі +24-27°С;
  • у центральних областях +24-29°С;
  • у Дніпропетровській області +30°С. 
Прогноз погоди в Україні на 10 серпня від Meteoprog. Фото: скриншот
Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули +46,4°C.

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