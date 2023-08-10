Прогноз погоди в Україні сьогодні, 10 серпня: де синоптики попереджають про бурю

Нещадні грози затягнуться в Україні: в яких областях синоптики прогнозують бурю
Сьогодні, 10 серпня, в Україні очікується комфортна літня погода. Однак, у більшості областей можливі короткочасні дощі та грози.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 10 серпня
Сьогодні в Україні буде мінлива хмарність. Вночі без опадів. Однак, вдень у східних, південно-східних та Полтавській областях можливі короткочасні дощі з грозами. Такі ж опади слід очікувати у більшості західних регіонів.
Вітер переважно північно-східний 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +10-15°С;
- вдень +22-27°C;
- в західних областях +19-24°С;
- у південних та східних областях вночі +15-20°С, вдень +25-30°С.
Погода в Києві та області
Синоптики прогнозують, що сьогодні в столиці та області очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- в області вночі +10-15°С, вдень +22-27°С;
- в Києві вночі +12-14°С, вдень +24-26°С.
Попередження про грози від Укргідрометцентру
Сьогодні синоптики попереджують про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні.
"Вдень 10 серпня у східних, південно-східних та Полтавській областях грози. Перший рівень небезпечності, жовтий", — йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що сьогодні опади ймовірні на заході, а також на Лівобережній частині України. Їх слід очікувати у другій половині дня та ввечері.
На решті території буде суха погода.
Температура повітря:
- на заході +20-23°С;
- на сході +30-34°С;
- на півдні +28-33°С;
- на півночі +24-27°С;
- у центральних областях +24-29°С;
- у Дніпропетровській області +30°С.
Нагадаємо, що в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули +46,4°C.