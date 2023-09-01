Погода в Украине завтра 2 сентября — прогноз от Укргидрометцентра

Люди в жару гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 сентября, в Украине будет преобладать переменная облачность, но с жарой. В западных, Харьковской и Сумской областях ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 2 сентября

Синоптики рассказывают, что ночью в юго-восточной части, Харьковской и Сумской областях, а днем и в западных областях местами возможен небольшой кратковременный дождь, а иногда гроза. На остальных территориях осадков не предполагается.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°C, днем 22-27°C; на юге и востоке страны ночью 15-20°C, днем 25-30°C.

Погода в Украине 2 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве 2 сентября

В Киеве и области 2 сентября будет облачно, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 9-14°C, днем 22-27°C. В Киеве ночью 12-14°C, днем около 25°C.

Также синоптики предупреждают о повышенном уровне пожарной опасности в течение 2-4 сентября.

Прогноз погоды на выходные 2-3 сентября

В ближайшую ночь в юго-восточной части, Харьковской и Сумской областях, днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 9-14°C, днем 22-27°C, на юге и востоке страны ночью 15-20°C, днем 25-30°C.

3 сентября в западных, днем и Винницкой, Житомирской, местами Киевской областях, 4 сентября в большинстве областей кратковременные дожди, грозы. Температура не изменится.

Напомним, 1-3 сентября, в связи с ожидаемыми значительными осадками, на реках суббассейна г.Припять ожидаются повышения уровней воды на 0,1-0,3 м над уровнями на 8 часов 31 августа, без негативных последствий.