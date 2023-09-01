Погода в Україні завтра 2 вересня — прогноз від Укргідрометцентру

Не зовсім осінь: синоптики розповіли про погоду на завтра
Завтра, 2 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, проте зі спекою. У західних, Харківській та Сумській областях очікуються короткочасні дощі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 2 вересня
Синоптики розповідають, що вночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, а вдень і в західних областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ, а подекуди гроза. На решті територій опадів не передбачається.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°C, вдень 22-27°C; на півдні та сході країни вночі 15-20°C, вдень 25-30°C.
Погода в Києві 2 вересня
У Києві та області 2 вересня буде хмарно, проте без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 9-14°C, вдень 22-27°C. У Києві вночі 12-14°C, вдень близько 25°C.
Також синоптики попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки упродовж 2-4 вересня.
Прогноз погоди на вихідні 2-3 вересня
Найближчої ночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Температура вночі 9-14°C, вдень 22-27°C, на півдні та сході країни вночі 15-20°C, вдень 25-30°C.
3 вересня в західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях, 4 вересня в більшості областей короткочасні дощі, грози. Температура суттєво не зміниться.
Нагадаємо, 1-3 вересня, у зв'язку з очікуваними значними опадами, на річках суббасейну р.Прип'ять очікуються підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над рівнями на 8 годину 31 серпня, без негативних наслідків.