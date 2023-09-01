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Не зовсім осінь: синоптики розповіли про погоду на завтра

1 вересня 2023 14:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні завтра 2 вересня — прогноз від Укргідрометцентру
Люди у спеку гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 2 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, проте зі спекою. У західних, Харківській та Сумській областях очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 2 вересня

Синоптики розповідають, що вночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, а вдень і в західних областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ, а подекуди гроза. На решті територій опадів не передбачається. 

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°C, вдень 22-27°C; на півдні та сході країни вночі 15-20°C, вдень 25-30°C.

погода в Україні 2 вересня
Погода в Україні 2 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 2 вересня

У Києві та області 2 вересня буде хмарно, проте без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 9-14°C, вдень 22-27°C. У Києві вночі 12-14°C, вдень близько 25°C.

Також синоптики попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки упродовж 2-4 вересня. 

Прогноз погоди на вихідні 2-3 вересня

Найближчої ночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі 9-14°C, вдень 22-27°C, на півдні та сході країни вночі 15-20°C, вдень 25-30°C.

3 вересня в західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях, 4 вересня в більшості областей короткочасні дощі, грози. Температура суттєво не зміниться.

Нагадаємо, 1-3 вересня, у зв'язку з очікуваними значними опадами, на річках суббасейну р.Прип'ять очікуються підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над рівнями на 8 годину 31 серпня, без негативних наслідків.

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