Погода в Україні завтра 2 вересня — прогноз від Укргідрометцентру

Люди у спеку гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 вересня, в Україні переважатиме мінлива хмарність, проте зі спекою. У західних, Харківській та Сумській областях очікуються короткочасні дощі.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також:

Погода в Україні 2 вересня

Синоптики розповідають, що вночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, а вдень і в західних областях місцями можливий невеликий короткочасний дощ, а подекуди гроза. На решті територій опадів не передбачається.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°C, вдень 22-27°C; на півдні та сході країни вночі 15-20°C, вдень 25-30°C.

Погода в Україні 2 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві 2 вересня

У Києві та області 2 вересня буде хмарно, проте без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 9-14°C, вдень 22-27°C. У Києві вночі 12-14°C, вдень близько 25°C.

Також синоптики попереджають про підвищений рівень пожежної небезпеки упродовж 2-4 вересня.

Прогноз погоди на вихідні 2-3 вересня

Найближчої ночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях, вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі 9-14°C, вдень 22-27°C, на півдні та сході країни вночі 15-20°C, вдень 25-30°C.

3 вересня в західних, вдень і у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях, 4 вересня в більшості областей короткочасні дощі, грози. Температура суттєво не зміниться.

Нагадаємо, 1-3 вересня, у зв'язку з очікуваними значними опадами, на річках суббасейну р.Прип'ять очікуються підвищення рівнів води на 0,1-0,3 м над рівнями на 8 годину 31 серпня, без негативних наслідків.