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Не весенний апрель: синоптики рассказали, какие области сегодня засыпет снегом

7 апреля 2023 00:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 7 апреля — синоптики рассказали, чего ожидать украинцам
Во многих областях Украины сегодня будет снег
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 7 апреля, в нескольких областей Украины будет снежить. Кроме того, синоптики прогнозируют сильные дожди и ветер. По словам экспертов, в западных регионах все еще задержится зимняя непогода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на 7 апреля

Сегодня в северо-восточных и восточных областях возможны умеренные дожди; температура ночью 4-9 ° тепла, днем 12-17 ° тепла.

В Закарпатье и Прикарпатье будет идти снег, местами налипание мокрого снега, ночью на дорогах местами гололедица; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

По словам синоптиков, на остальные дни пройдет территории без сильных осадков, лишь в Днепропетровской, Запорожской, местами в Киевской областях небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла. В западных областях пойдет снег.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

погода

Погода в Киеве

В Киевской области сегодня следует ожидать облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха будет составлять:

  • по области ночью 1-6° тепла, днем 6-11°;
  • в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.

Предупреждение об опасных явлениях

Синоптики предупреждают, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами удерживается до 7 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) содержится 6-7 апреля на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

погода

Прогноз погоды от народного синоптика

По словам Натальи Диденко, сегодня в Украине будет тепло по сравнению с предыдущими днями.

Днем в большинстве областей ожидается +9...+13 градусов. На востоке будет теплее всего +12...+18, на западе еще продержится холод — +5...+9 градусов.

"А в прикарпатских областях еще холоднее может быть", — предупредила Диденко.

По ее словам, на западе холод отступит уже на следующей неделе.

В Киеве 7 апреля в течение дня ожидается +10 градусов. Также Диденко прогнозировала небольшой дождь.

"В дальнейшем такое температурное распределение удержится, понемногу подтягивая градусы вверх", — отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.

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