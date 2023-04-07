Прогноз погоды на 7 апреля — синоптики рассказали, чего ожидать украинцам

Не весенний апрель: синоптики рассказали, какие области сегодня засыпет снегом
Сегодня, 7 апреля, в нескольких областей Украины будет снежить. Кроме того, синоптики прогнозируют сильные дожди и ветер. По словам экспертов, в западных регионах все еще задержится зимняя непогода.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на 7 апреля
Сегодня в северо-восточных и восточных областях возможны умеренные дожди; температура ночью 4-9 ° тепла, днем 12-17 ° тепла.
В Закарпатье и Прикарпатье будет идти снег, местами налипание мокрого снега, ночью на дорогах местами гололедица; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
По словам синоптиков, на остальные дни пройдет территории без сильных осадков, лишь в Днепропетровской, Запорожской, местами в Киевской областях небольшой дождь; температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11° тепла. В западных областях пойдет снег.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве
В Киевской области сегодня следует ожидать облачную с прояснениями погоду, местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха будет составлять:
- по области ночью 1-6° тепла, днем 6-11°;
- в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.
Предупреждение об опасных явлениях
Синоптики предупреждают, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень) в связи со снегопадами удерживается до 7 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) содержится 6-7 апреля на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.
Прогноз погоды от народного синоптика
По словам Натальи Диденко, сегодня в Украине будет тепло по сравнению с предыдущими днями.
Днем в большинстве областей ожидается +9...+13 градусов. На востоке будет теплее всего +12...+18, на западе еще продержится холод — +5...+9 градусов.
"А в прикарпатских областях еще холоднее может быть", — предупредила Диденко.
По ее словам, на западе холод отступит уже на следующей неделе.
В Киеве 7 апреля в течение дня ожидается +10 градусов. Также Диденко прогнозировала небольшой дождь.
"В дальнейшем такое температурное распределение удержится, понемногу подтягивая градусы вверх", — отметила она.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. За сутки, 5 апреля, в Киеве выпало наибольшее количество осадков почти за сотню лет — 20,6 мм.