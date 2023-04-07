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Не весняний квітень: синоптики розповіли, які області сьогодні засипле снігом

7 квітня 2023 00:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди на 7 квітня — синоптики розповіли, чого очікувати українцям
В багатьох областях України сьогодні сніжитиме
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 7 квітня, в дяких областей Україні сніжитиме. Крім цього, синоптики прогнозують сильні дощі та вітер. За словами експертів, у західних регіонах все ще затримається зимова негода. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко

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Прогноз погоди на 7 квітня

Сьогодні у північно-східних та східних областях можливі помірні дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.

На Закарпатті та Прикарпатті йтиме сніг, місцями налипання мокрого снігу, вночі на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

За словами синоптиків, на решті день пройде території без сильних опадів, лише в Дніпропетровській, Запорізькій, місцями в Київській областях невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла. У західних областях йтиме сніг. 

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

погода

Погода у Києві

На Київщині сьогодні варто очікувати хмарну з проясненнями погоду, місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме: 

  • по області вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°;
  • у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

Попередження про небезпечні явища

Синоптики попереджають, що значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку зі снігопадами, утримується  до 7 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується 6-7 квітня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

погода

Прогноз погоди від народного синоптика

За словами Наталії Діденко, сьогодні в Україні буде тепло, у порівнянні з попередніми днями. 

Вдень у більшості областей очікується +9...+13 градусів. На сході буде найтепліше — +12...+18, на заході ще протримається холод — +5...+9 градусів. 

"А в прикарпатських областях іще холодніше може бути", — попередила Діденко. 

За її словами, на заході холод відступить вже на наступному тижні. 

У Києві 7 квітня протягом дня очікується +10 градусів. Також Діденко спрогнозувала невеликий дощ. 

"Надалі такий температурний розподіл втримається, потроху підтягуючи градуси вгору", — зазначила вона. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За добу, 5 квітня, у Києві випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм. 

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