В багатьох областях України сьогодні сніжитиме

Сьогодні, 7 квітня, в дяких областей Україні сніжитиме. Крім цього, синоптики прогнозують сильні дощі та вітер. За словами експертів, у західних регіонах все ще затримається зимова негода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 7 квітня

Сьогодні у північно-східних та східних областях можливі помірні дощі; температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° тепла.

На Закарпатті та Прикарпатті йтиме сніг, місцями налипання мокрого снігу, вночі на дорогах подекуди ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

За словами синоптиків, на решті день пройде території без сильних опадів, лише в Дніпропетровській, Запорізькій, місцями в Київській областях невеликий дощ; температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла. У західних областях йтиме сніг.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Погода у Києві

На Київщині сьогодні варто очікувати хмарну з проясненнями погоду, місцями можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

по області вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°;

у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°.

Попередження про небезпечні явища

Синоптики попереджають, що значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку зі снігопадами, утримується до 7 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується 6-7 квітня на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області.

Прогноз погоди від народного синоптика

За словами Наталії Діденко, сьогодні в Україні буде тепло, у порівнянні з попередніми днями.

Вдень у більшості областей очікується +9...+13 градусів. На сході буде найтепліше — +12...+18, на заході ще протримається холод — +5...+9 градусів.

"А в прикарпатських областях іще холодніше може бути", — попередила Діденко.

За її словами, на заході холод відступить вже на наступному тижні.

У Києві 7 квітня протягом дня очікується +10 градусів. Також Діденко спрогнозувала невеликий дощ.

"Надалі такий температурний розподіл втримається, потроху підтягуючи градуси вгору", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зафіксували новий погодний рекорд. За добу, 5 квітня, у Києві випала найбільша кількість опадів за майже сотню років — 20,6 мм.