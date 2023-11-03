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Надвигаются ливни — синоптики рассказали, каким регионам готовиться к осадкам

3 ноября 2023 04:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине — прогноз от синоптиков на пятницу, 3 ноября
Люди прячутся от дождя под зонтиками. Фото: REX
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в пятницу, 3 ноября, обещает быть пасмурной. Синоптики предупредили два региона о дождях, а вот в Киевской и Житомирской областях выглянет солнце. Температура воздуха сегодня будет достигать преимущественно +15 °С, особенно удивит тепло в Закарпатье и похолодание в Сумской области.

Об этом говорится на сайтах Meta и Meteoprog.

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Погода в Украине 3 ноября

По данным синоптиков, сегодня, 3 ноября, будет пасмурно, кроме Киевской и Житомирской областей. Также в Запорожской области и в Крыму пройдут дожди.

Ветер преимущественно юго-восточный, местами восточный и переменных направлений, до 10 м/с.

Женщина прячется под зонтиком от ливня.
Женщина прячется под зонтиком от ливня. Фото: File pic

Температура воздуха по областям:

  • центральный регион — Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская, Днепропетровская — ночью +5...+9 °С, днем +10...+15 °С;
  • западный регион — Львовская, Волынская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Черновецкая, Закарпатская — ночью +6...+9 °С, днем +12...+17 °С;
  • северный регион — Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская — ночью +5...+8 °С, днем +12...+15 °С;
  • восточный регион — Харьковская, Донецкая, Луганская — ночью +6...+10 °С, днем +10...+14 °С;
  • южный регион — Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская, Крым — ночью +8...+13 °С, днем +10...+17 °С.
Пожилая пара гуляет осенним парком
Пожилая пара гуляет осенним парком. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в результате непогоды в Полтавской области 2 ноября действовали аварийные отключения электросетей. Около 400 абонентов остались без света.

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