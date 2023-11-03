Погода в Україні — прогноз від синоптиків на п'ятницю, 3 листопада

Люди ховаються від дощу під парасолями. Фото: REX

Погода в Україні в п'ятницю, 3 листопада, обіцяє бути похмурою. Синоптики попередили два регіони про дощі, а от в Київській та Житомирській областях визирне сонце. Температура повітря сьогодні сягатиме переважно +15 °С, особливо здивує тепло на Закарпатті та похолодання на Сумщині.

Про це йдеться на сайтах Meta та Meteoprog.

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Погода в Україні 3 листопада

За даними синоптиків, сьогодні, 3 листопада, буде похмуро, окрім Київської та Житомирської областей. Також в Запорізькій області та Криму пройдуть дощі.

Вітер переважно південно-східний, місцями східний та змінних напрямків, до 10 м/с.

Жінка ховається під парасолькою від зливи. Фото: File pic

Температура повітря по областях:

центральний регіон — Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська — вночі +5...+9 °С, вдень +10...+15 °С;

— вночі +5...+9 °С, вдень +10...+15 °С; західний регіон — Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська — вночі +6...+9 °С, вдень +12...+17 °С;

— вночі +6...+9 °С, вдень +12...+17 °С; північний регіон — Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська — вночі +5...+8 °С, вдень +12...+15 °С;

— вночі +5...+8 °С, вдень +12...+15 °С; східний регіон — Харківська, Донецька, Луганська — вночі +6...+10 °С, вдень +10...+14 °С;

— вночі +6...+10 °С, вдень +10...+14 °С; південний регіон — Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Крим — вночі +8...+13 °С, вдень +10...+17 °С.

Літня пара гуляє осіннім парком. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що внаслідок негоди у Полтавській області 2 листопада діяли аварійні відключення електромереж. Майже 400 абонентів залишилися без світла.