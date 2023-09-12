Погода в Украине сегодня, 12 сентября, — сборный прогноз от синоптиков

Мужчина идет с зонтиком по улице в Одессе. Фото: УНИАН / Александр Гиманов

Сегодня, 12 сентября, синоптики прогнозируют в Украине сухую и солнечную погоду с температурой воздуха не более +28°C. Однако, несмотря на это, в одной из областей следует ожидать грозовые дожди.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 12 сентября

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в Карпатах кратковременный дождь с грозой. Также ночью в северных и юго-западных областях местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью +6-11°C, в западных областях +9-14°C;

днем +23-28°C, на высокогорье Карпат, в горах Крыма и на востоке страны +18-23°C.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 12 сентября, от Укргидрометцентра. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киевской области

Сегодня в Киевской области прогнозируют переменную облачность. Осадков ждать не стоит. Также ночью регион местами поглотят туманы.

Ветер южный 3-8 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +6-11°C, днем +23-28°C;

Прогноз погоды в Киевской области от Meteoprog сегодня, 12 сентября. Фото: скриншот

в Киеве ночью +8-10°C, днем +25-27°C.

Прогноз погоды в Киеве от Meteoprog сегодня, 12 сентября. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине теплую летнюю погоду в ближайшее время. Сегодня температура воздуха будет +20-26°C, в западных областях +25-29°C, а в восточных — +20-24°C.

Везде будет солнечная погода, только в Черновецкой области местами дожди.

По словам синоптика, в Киеве сегодня следует ожидать сухую солнечную погоду с температурой днем +25-27°C, ночью +11-14°C.

"Ближе к середине недели очень тепло, 14-15 сентября пройдет атмосферный фронт с дождями и даже немного спустится вниз температура воздуха. Однако ничего существенного и резкого в погоде не произойдет..." — отмечает Диденко.

Источник:facebook.com/tala.didenko

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