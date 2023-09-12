Погода в Украине сегодня, 12 сентября, — сборный прогноз от синоптиков

Надвигаются осенние ливни: синоптики рассказали, какой области сегодня ждать грозовые дожди
Сегодня, 12 сентября, синоптики прогнозируют в Украине сухую и солнечную погоду с температурой воздуха не более +28°C. Однако, несмотря на это, в одной из областей следует ожидать грозовые дожди.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 12 сентября
По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в Карпатах кратковременный дождь с грозой. Также ночью в северных и юго-западных областях местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +6-11°C, в западных областях +9-14°C;
- днем +23-28°C, на высокогорье Карпат, в горах Крыма и на востоке страны +18-23°C.
Погода в Киевской области
Сегодня в Киевской области прогнозируют переменную облачность. Осадков ждать не стоит. Также ночью регион местами поглотят туманы.
Ветер южный 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +6-11°C, днем +23-28°C;
- в Киеве ночью +8-10°C, днем +25-27°C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине теплую летнюю погоду в ближайшее время. Сегодня температура воздуха будет +20-26°C, в западных областях +25-29°C, а в восточных — +20-24°C.
Везде будет солнечная погода, только в Черновецкой области местами дожди.
По словам синоптика, в Киеве сегодня следует ожидать сухую солнечную погоду с температурой днем +25-27°C, ночью +11-14°C.
"Ближе к середине недели очень тепло, 14-15 сентября пройдет атмосферный фронт с дождями и даже немного спустится вниз температура воздуха. Однако ничего существенного и резкого в погоде не произойдет..." — отмечает Диденко.
Напомним, что в этом году мир пострадал от аномальной жары, бурлившей летом. Согласно данным Службы изменения климата Copernicus Европейского Союза, лето 2023 года побило все рекорды и считается самым жарким с 1940 года.