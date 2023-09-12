Погода в Україні сьогодні, 12 вересня, — збірний прогноз від синоптиків

Чоловік іде з парасолею по вулиці в Одесі. Фото: УНІАН / Олександр Гіманов

Сьогодні, 12 вересня, синоптики прогнозують в Україні суху й сонячну погоду з температурою повітря не більш ніж +28°C. Однак попри це в одній з областей варто очікувати грозові дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 12 вересня

За прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише в Карпатах короткочасний дощ з грозою. Також вночі північних та південно-західних областях місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі +6-11°C, в західних областях +9-14°C;

вдень +23-28°C, на високогір'ї Карпат, в горах Криму та на сході країни +18-23°C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 12 вересня, від Укргідрометцентру. Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Київській області

Сьогодні в Київській області прогнозують мінливу хмарність. Опадів очікувати не варто. Також вночі регіон місцями поглинуть тумани.

Вітер південний 3-8 м/с.

Температура повітря:

в області вночі +6-11°C, вдень +23-28°C;

Прогноз погоди в Київській області від Meteoprog сьогодні, 12 вересня. Фото: скриншот

в Києві вночі +8-10°C, вдень +25-27°C.

Прогноз погоди в Києві від Meteoprog сьогодні, 12 вересня. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні теплу літню погоду найближчим часом. Сьогодні температура повітря становитиме +20-26°C, у західних областях +25-29°C, а в східних — +20-24°C.

Скрізь пануватиме сонячна погода, лише в Чернівецькій області місцями дощі.

За словами синоптикині, у Києві сьогодні варто очікувати суху сонячну погоду з температурою вдень +25-27°C, вночі +11-14°C.

"Ближче до середини тижня — дуже тепло, 14-15 вересня пройде атмосферний фронт із дощами і навіть трохи спуститься вниз температура повітря. Проте нічого суттєвого і різкого у погоді не станеться..." — наголошує Діденко.

Джерело:facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що цьогоріч світ постраждав від аномальної спеки, яка вирувала влітку. Згідно з даними Служби зміни клімату Copernicus Європейського Союзу літо 2023 року побило всі рекорди й вважається найспекотнішим з 1940 року.