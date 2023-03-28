Прогноз погоды в Украине 29 марта — Наталка Диденко рассказала, когда вернется тепло

Народный синоптик рассказал, в каких областях Украины завтра будет снег
В среду, 29 марта, в Украине ожидается существенное понижение температуры воздуха. В течение дня она не превысит 0+5 градусов.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
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Прогноз от народного синоптика Натальи Диденко
"Сейчас в Виннице, Житомире идет снег, на улице небольшой мороз, а в Харькове, Луганске +13 градусов. Северная холодная воздушная масса движется дальше. Завтра, 29 марта, практически повсюду в Украине в течение дня ожидается не выше 0+5 градусов "На юге и крайнем востоке теплее, +5+9 градусов, в Луганской области до +10 градусов. В среду существенных осадков не предполагается, циклон с атмосферными фронтами пойдет дальше", — прогнозирует синоптик.
По данным Натальи Диденко, только на севере Украины есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке — небольшого дождя.
"Северо-западный ветер останется порывистым, с периодическими штормовыми порывами. Осторожно!" — предупреждает синоптик и утешает, что потепление придет в конце этой недели.
Погода в Украине 29 марта от Укргидрометцентра
Синоптики отмечают, что в течение дня, 29 марта, по всей Украине облачно. В северных, ночью и в западных и центральных областях небольшой мокрый снег (ночью на крайнем севере умеренный), в восточных областях осадки преимущественно в виде дождя (днем небольшие).
На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, возможны порывы 7-12 м/с, ночью и утром в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза, на остальной территории от 3° тепла до 2° мороза.
В Донецкой и Луганской областях 1-6° тепла; днем 0-5° тепла, в Закарпатье и в юго-восточной части 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.
Опасные метеорологические явления
В гидрометцентре предупреждают об опасности из-за резкого изменения погоды и сильных ветров.
Предупреждают о I уровне опасности, желтом.
"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечается в сообщении.
Опасные гидрологические явления
Также синоптики предупреждают об угрозе подтоплений в ряде регионов Украины.
29-30 марта на участке Днестра Галич — Залещики ожидается добег волны паводка с повышением уровней воды на 0,7-1,2 м над текущими уровнями воды.
Без опасности негативных последствий.
Во второй половине суток 29 марта ожидается прохождение
максимального уровня дождевого паводка на р. /с.
Без опасности негативных последствий.
Лавинная опасность
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается:
- на высокогорье Закарпатской,
- на высокогорье Ивано-Франковской области.
Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Также призывают воздержаться от походов на высокогорье.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что в конце марта в Украину придет средиземноморский циклон, который принесет обильные осадки, ветры и похолодание. Серьезное изменение погоды, которое характеризуется зимней непогодой — снегопадами и сильным ветром — ожидается с 28 марта по 3 апреля.