Прогноз погоды в Украине 29 марта — Наталка Диденко рассказала, когда вернется тепло

Тепло придет к концу недели

В среду, 29 марта, в Украине ожидается существенное понижение температуры воздуха. В течение дня она не превысит 0+5 градусов.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз от народного синоптика Натальи Диденко

"Сейчас в Виннице, Житомире идет снег, на улице небольшой мороз, а в Харькове, Луганске +13 градусов. Северная холодная воздушная масса движется дальше. Завтра, 29 марта, практически повсюду в Украине в течение дня ожидается не выше 0+5 градусов "На юге и крайнем востоке теплее, +5+9 градусов, в Луганской области до +10 градусов. В среду существенных осадков не предполагается, циклон с атмосферными фронтами пойдет дальше", — прогнозирует синоптик.

По данным Натальи Диденко, только на севере Украины есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке — небольшого дождя.

"Северо-западный ветер останется порывистым, с периодическими штормовыми порывами. Осторожно!" — предупреждает синоптик и утешает, что потепление придет в конце этой недели.

Погода в Украине 29 марта от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что в течение дня, 29 марта, по всей Украине облачно. В северных, ночью и в западных и центральных областях небольшой мокрый снег (ночью на крайнем севере умеренный), в восточных областях осадки преимущественно в виде дождя (днем небольшие).

На остальной территории без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, возможны порывы 7-12 м/с, ночью и утром в Украине, кроме восточной части, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях 0-5° мороза, на остальной территории от 3° тепла до 2° мороза.

В Донецкой и Луганской областях 1-6° тепла; днем 0-5° тепла, в Закарпатье и в юго-восточной части 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза.

Опасные метеорологические явления

В гидрометцентре предупреждают об опасности из-за резкого изменения погоды и сильных ветров.

Предупреждают о I уровне опасности, желтом.

"Такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отмечается в сообщении.

Опасные гидрологические явления

Также синоптики предупреждают об угрозе подтоплений в ряде регионов Украины.

29-30 марта на участке Днестра Галич — Залещики ожидается добег волны паводка с повышением уровней воды на 0,7-1,2 м над текущими уровнями воды.

Без опасности негативных последствий.

Во второй половине суток 29 марта ожидается прохождение

максимального уровня дождевого паводка на р. /с.

Без опасности негативных последствий.

Лавинная опасность

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), ожидается:

на высокогорье Закарпатской,

на высокогорье Ивано-Франковской области.

Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин. Также призывают воздержаться от походов на высокогорье.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, что в конце марта в Украину придет средиземноморский циклон, который принесет обильные осадки, ветры и похолодание. Серьезное изменение погоды, которое характеризуется зимней непогодой — снегопадами и сильным ветром — ожидается с 28 марта по 3 апреля.