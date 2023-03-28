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Народний синоптик розповів, в яких областях України завтра сніжитиме

28 березня 2023 21:11
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні 29 березня — Наталка Діденко розповіла, коли повернеться тепло
Тепло прийде вкінці тижня
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

У середу, 29 березня, в Україні очікується суттєве зниження температури повітря. Протягом дня вона не перевищить 0+5 градусів.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз від народної синоптикині Наталки Діденко

"Зараз у Вінниці, Житомирі йде сніг, на вулиці невеликий мороз, а в Харкові, Луганську +13 градусів. Північна холодна повітряна маса рухається далі. Завтра, 29-го березня, практично повсюди в Україні протягом дня очікується не вище 0+5 градусів. На півдні та крайньому сході тепліше, +5+9 градусів, на Луганщині до +10 градусів. У середу суттєвих опадів не передбачається, циклон з атмосферними фронтами піде собі далі", — прогнозує синоптикиня.

За даними Наталки Діденко, лише на півночі України є ймовірність невеликого снігу, а на крайньому сході — невеликого дощу.

"Північно-західний вітер залишиться рвучким, із періодичними штормовими поривами. Обережно!" — попереджає синоптик й втішає, що потепління прийде в кінці цього тижня.

Погода в Україні 29 березня від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що протягом дня, 29 березня, по всій Україні буде хмарно. У північних, вночі і в західних та центральних областях невеликий мокрий сніг (вночі на крайній півночі помірний), у східних областях опади переважно у вигляді дощу (вдень невеликі).

На решті території без істотних опадів. На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, можливі пориви 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу, на решті території від 3° тепла до 2° морозу.

На Донеччині та Луганщині 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та у південно-східній частині 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

погода в Україні

Небезпечні метеорологічні явища

У гідрометцентрі попереджають про небезпеку у зв'язку з різкою зміною погоди та сильними вітрами. 

Попереджають про I рівень небезпечності, жовтий. 

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — наголошується у повідомленні.

погода в Україні

Небезпечні гідрологічні явища

Також синоптики попереджають про загрозу підтоплень у низці регіонів України. 

29-30 березня на ділянці Дністра Галич — Залiщики очікується добігання хвилі паводку з підвищенням рівнів води на 0,7-1,2 м над поточними рівнями води.

Без загрози негативних наслідків.

У другій половині доби 29 березня очікується проходження
максимального рівня дощового паводка на р.Дністер у створі гідрологічного поста Заліщики (Тернопільська обл.) висотою 460-510 см над нулем поста (рівень води на 08 год. 28 березня дорівнював 388 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 700-900 м3/с.

Без загрози негативних наслідків.

погода в Україні

Лавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується:

  • на високогір'ї Закарпатської,
  • на високогір'ї Івано-Франківської областей.

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Також закликають утриматись від походів на високогір'я.

погода в Україні

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що наприкінці березня в Україну прийде середземноморський циклон, який принесе сильні опади, вітри та похолодання. Серйозна зміна погоди, що характеризується зимовою негодою — снігопадами та сильним вітром — очікується із 28 березня по 3 квітня.

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