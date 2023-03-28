Прогноз погоди в Україні 29 березня — Наталка Діденко розповіла, коли повернеться тепло

Тепло прийде вкінці тижня

У середу, 29 березня, в Україні очікується суттєве зниження температури повітря. Протягом дня вона не перевищить 0+5 градусів.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз від народної синоптикині Наталки Діденко

"Зараз у Вінниці, Житомирі йде сніг, на вулиці невеликий мороз, а в Харкові, Луганську +13 градусів. Північна холодна повітряна маса рухається далі. Завтра, 29-го березня, практично повсюди в Україні протягом дня очікується не вище 0+5 градусів. На півдні та крайньому сході тепліше, +5+9 градусів, на Луганщині до +10 градусів. У середу суттєвих опадів не передбачається, циклон з атмосферними фронтами піде собі далі", — прогнозує синоптикиня.

За даними Наталки Діденко, лише на півночі України є ймовірність невеликого снігу, а на крайньому сході — невеликого дощу.

"Північно-західний вітер залишиться рвучким, із періодичними штормовими поривами. Обережно!" — попереджає синоптик й втішає, що потепління прийде в кінці цього тижня.

Погода в Україні 29 березня від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що протягом дня, 29 березня, по всій Україні буде хмарно. У північних, вночі і в західних та центральних областях невеликий мокрий сніг (вночі на крайній півночі помірний), у східних областях опади переважно у вигляді дощу (вдень невеликі).

На решті території без істотних опадів. На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, можливі пориви 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу, на решті території від 3° тепла до 2° морозу.

На Донеччині та Луганщині 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та у південно-східній частині 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

Небезпечні метеорологічні явища

У гідрометцентрі попереджають про небезпеку у зв'язку з різкою зміною погоди та сильними вітрами.

Попереджають про I рівень небезпечності, жовтий.

"Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", — наголошується у повідомленні.

Небезпечні гідрологічні явища

Також синоптики попереджають про загрозу підтоплень у низці регіонів України.

29-30 березня на ділянці Дністра Галич — Залiщики очікується добігання хвилі паводку з підвищенням рівнів води на 0,7-1,2 м над поточними рівнями води.

Без загрози негативних наслідків.

У другій половині доби 29 березня очікується проходження

максимального рівня дощового паводка на р.Дністер у створі гідрологічного поста Заліщики (Тернопільська обл.) висотою 460-510 см над нулем поста (рівень води на 08 год. 28 березня дорівнював 388 см), максимальна витрата води прогнозується в межах 700-900 м3/с.

Без загрози негативних наслідків.

Лавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), очікується:

на високогір'ї Закарпатської,

на високогір'ї Івано-Франківської областей.

Синоптики попереджають про можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Також закликають утриматись від походів на високогір'я.

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що наприкінці березня в Україну прийде середземноморський циклон, який принесе сильні опади, вітри та похолодання. Серйозна зміна погоди, що характеризується зимовою негодою — снігопадами та сильним вітром — очікується із 28 березня по 3 квітня.