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Народный синоптик рассказала, где завтра возможны дожди и грозы

22 мая 2023 21:45
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Дожди и ливни 23 мая — Наталья Диденко рассказала о резком изменении погоды
Женщина убегает от дождя. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В течение дня, 23 мая, температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах +20+25 градусов. Однако, несмотря на это, почти во всех регионах ожидаются дожди, а иногда грозы.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 23 мая

"Завтра, 23 мая, в большинстве областей Украины дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +20+25 градусов. Разве что на северо-востоке и на побережьях моря местами +18+21 градус", прогнозирует Диденко.

По ее словам, дожди, иногда с грозами, предполагаются завтра повсюду, кроме западных областей, там преимущественно солнечно, лишь в Карпатах вероятность небольших осадков.

Прогноз погоды на 23 мая в Киеве

В Киеве 23 мая местами ожидаются кратковременные дожди, возможны даже грозы. Температура воздуха в столице будет составлять +22, +23 градуса.

"Для тех, кто не боится русалок и интересуется состоянием воды — температура воды в Днепре около 16-17 градусов, в малых водоемах может быть немного выше", — отметила Диденко.

Пожарная опасность в Украине

Синоптики также предупредили, что 23-25 ​​мая ожидается повышенная пожарная опасность:

  • в Киевской области;
  • по всей Украине, кроме Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
погода в Украине

Пожарная опасность в Украине 23-25 ​​мая. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.

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