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Народна синоптикиня розповіла, де завтра можливі дощі та грози

22 травня 2023 21:45
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Дощі та зливи 23 травня — Наталка Діденко розповіла про різку зміну погоди
Жінка тікає від дощу. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Упродовж дня, 23 травня, температура повітря в Україні коливатиметься в межах +20+25 градусів. Однак, попри це майже у всіх регіонах очікуються дощі, а подекуди грози.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко

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Погода в Україні 23 травня

"Завтра, 23 травня, у більшості областей України денна температура повітря коливатиметься в межах +20+25 градусів.  Хіба що на північному сході та на узбережжях морів місцями +18+21 градус", — прогнозує Діденко.

За її словами, дощі, подекуди з грозами, передбачаються завтра повсюди, окрім західних областей, там переважно сонячно, лише в Карпатах ймовірність невеликих опадів.

Прогноз погоди на 23 травня у Києві

У Києві 23 травня місцями очікуються короткочасні дощі, можливі навіть грози. Температура повітря в столиці у вівторок становитиме +22, +23 градуси.

"Для тих, хто не боїться русалок і цікавиться станом води — температура води в Дніпрі близько 16-17 градусів, у малих водоймах може бути трохи вище", — зазначила Діденко.

Пожежна небезпека в Україні

Синоптики також попередили, що 23-25 ​​травня очікується підвищена пожежна небезпека:

  • у Київській області;
  • по всій Україні крім Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.
погода в Україні

Пожежна небезпека в Україні 23-25 ​​травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших врожаїв за десятиліття. 

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