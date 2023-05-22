Дощі та зливи 23 травня — Наталка Діденко розповіла про різку зміну погоди

Жінка тікає від дощу. Фото: Новини.LIVE

Упродовж дня, 23 травня, температура повітря в Україні коливатиметься в межах +20+25 градусів. Однак, попри це майже у всіх регіонах очікуються дощі, а подекуди грози.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 23 травня

"Завтра, 23 травня, у більшості областей України денна температура повітря коливатиметься в межах +20+25 градусів. Хіба що на північному сході та на узбережжях морів місцями +18+21 градус", — прогнозує Діденко.

За її словами, дощі, подекуди з грозами, передбачаються завтра повсюди, окрім західних областей, там переважно сонячно, лише в Карпатах ймовірність невеликих опадів.

Прогноз погоди на 23 травня у Києві

У Києві 23 травня місцями очікуються короткочасні дощі, можливі навіть грози. Температура повітря в столиці у вівторок становитиме +22, +23 градуси.

"Для тих, хто не боїться русалок і цікавиться станом води — температура води в Дніпрі близько 16-17 градусів, у малих водоймах може бути трохи вище", — зазначила Діденко.

Пожежна небезпека в Україні

Синоптики також попередили, що 23-25 ​​травня очікується підвищена пожежна небезпека:

у Київській області;

по всій Україні крім Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.



Пожежна небезпека в Україні 23-25 ​​травня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших врожаїв за десятиліття.