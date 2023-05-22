Дощі та зливи 23 травня — Наталка Діденко розповіла про різку зміну погоди

Народна синоптикиня розповіла, де завтра можливі дощі та грози
Упродовж дня, 23 травня, температура повітря в Україні коливатиметься в межах +20+25 градусів. Однак, попри це майже у всіх регіонах очікуються дощі, а подекуди грози.
Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 23 травня
"Завтра, 23 травня, у більшості областей України денна температура повітря коливатиметься в межах +20+25 градусів. Хіба що на північному сході та на узбережжях морів місцями +18+21 градус", — прогнозує Діденко.
За її словами, дощі, подекуди з грозами, передбачаються завтра повсюди, окрім західних областей, там переважно сонячно, лише в Карпатах ймовірність невеликих опадів.
Прогноз погоди на 23 травня у Києві
У Києві 23 травня місцями очікуються короткочасні дощі, можливі навіть грози. Температура повітря в столиці у вівторок становитиме +22, +23 градуси.
"Для тих, хто не боїться русалок і цікавиться станом води — температура води в Дніпрі близько 16-17 градусів, у малих водоймах може бути трохи вище", — зазначила Діденко.
Пожежна небезпека в Україні
Синоптики також попередили, що 23-25 травня очікується підвищена пожежна небезпека:
- у Київській області;
- по всій Україні крім Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Нагадаємо, Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших врожаїв за десятиліття.