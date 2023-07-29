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Народный синоптик Наталья Диденко огорчила украинцев прогнозом погоды на завтра

29 июля 2023 21:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 30 июля - где ожидаются грозовые дожди
Прогноз погоды в Украине на 30 июля. Фото: polinfo
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 30 июля, в Украине ожидается пасмурная погода. Местами пройдут грозовые дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Какая погода будет в Украине

По словам Диденко, грозовые дожди ожидаются в западной части Украины и в Винницкой области. На остальной территории страны будет преимущественно солнечно и сухо.

Температура воздуха составит 26-32 градуса тепла, а в западных регионах 23-29 градусов тепла.

Погода
Погода в Украине на 30 июля. Фото: Наталия Диденко

Какая погода будет в Киеве

В Киеве в последний день выходного будет солнечная и сухая погода. Столбики термометров поднимутся до отметки 25 градусов тепла.

Напомним, что июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Некоторые эксперты даже утверждают, что это могло быть самым теплым месяцем за последние 120 лет.

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