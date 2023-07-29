Прогноз погоди на 30 липня - де очікуються грозові дощі.

Прогноз погоди в Україні на 30 липня. Фото: polinfo

У неділю, 30 липня, в Україні очікується похмура погода. Подекуди пройдуть грозові дощі.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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За словами Діденко, грозові дощі очікуються у західній частині України та на Вінниччині. На решті території країни буде переважно сонячно та сухо.

Температура повітря становитиме 26-32 градуси тепла, а в західних регіонах 23-29 градусів тепла.

Погода в Україні на 30 липня. Фото: Наталія Діденко

Яка погода буде у Києві

У Києві в останній день вихідного буде сонячна та суха погода. Стовпчики термометрів піднімуться до позначки 25 градусів тепла.

Нагадаємо, що липень 2023 року, ймовірно, стане найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Деякі експерти навіть стверджують, що це могло бути найтеплішим місяцем за останні 120 років.