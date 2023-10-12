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Над столицей заметили необычное атмосферное явление: о чем оно свидетельствует

12 октября 2023 17:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Над столицей заметили необычное атмосферное явление: о чем оно свидетельствует
Необычные облака над Киевом. Фото: ЦГО
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В четверг, 12 октября, в небе над Киевом можно было наблюдать необычное атмосферное явление. Ветры принесли в столицу красивые перистые перепутанные и перисто-кучевые хлопьевидные облака.

Об этом сообщили Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

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Облака
Необычные облака над Киевом. Фото: ЦГО

"День четверга в столице сопровождается юго-западным ветром, резкие порывы которого принесли в город невероятно красивые перистые перепутанные и перисто-кучевые хлопьевидные облака, обычно образующиеся при восходящем движении воздуха в верхней части тропосферы в зоне атмосферных фронтов", — говорится в сообщении.

Синоптики отметили, что появление таких облаков является предвестником теплого фронта, поэтому ожидаем кратковременное потепление.

Облака
Необычные облака над Киевом. Фото: ЦГО
Облака
Необычные облака над Киевом. Фото: ЦГО

Прогноз погоды в Киеве

Напомним, что 12 октября в Киеве было ощутимо потепление. На протяжении всего дня небо было облачным, местами прогнозировали небольшой дождь. Днем температура воздуха прогрелась до +21 °С.

13 октября синоптики прогнозируют небольшой дождь в столице. Максимальная температура воздуха будет еще комфортнее — +17...+18 °С.

Погода в Украине

В Украине завтра, 13 октября, ожидается теплая погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +14...+18°С, на юге и западе +16...+22°С.

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