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Над столицею помітили незвичайне атмосферне явище: про що воно свідчить

12 жовтня 2023 17:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Над столицею помітили незвичайне атмосферне явище: про що воно свідчить
Незвичайні хмари над Києвом. Фото: ЦГО
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У четвер, 12 жовтня, в небі над Києвом можна було спостерігати незвичайне атмосферне явище. Вітри принесли до столиці гарні перисті переплутані та перисто-купчасті пластівчасті хмари.

Про це повідомили Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Хмари
Незвичайні хмари над Києвом. Фото: ЦГО

"День четверга у столиці супроводжується південно-західним вітром, різкі пориви якого принесли до міста неймовірно гарні перисті переплутані та перисто-купчасті пластівчасті хмари, що зазвичай утворюються при висхідному русі повітря у верхній частині тропосфери у зоні атмосферних фронтів", — говориться у повідомленні.

Синоптики зазначили, що поява таких хмар є передвісником теплого фронту, тож очікуємо на короткочасне потепління.

Хмари
Незвичайні хмари над Києвом. Фото: ЦГО
Хмари
Незвичайні хмари над Києвом. Фото: ЦГО

Прогноз погоди в Києві

Нагадаємо, що 12 жовтня в Києві було відчутне потепління. Протягом всього дня небо було хмарним, місцями прогнозували невеликий дощ. Вдень температура повітря прогрілася до +21 °С. 

А 13 жовтня синоптики прогнозують невеликий дощ у столиці. Максимальна температура повітря становитиме ще комфортні значення — +17...+18 °С.

Погода в Україні

В Україні завтра, 13 жовтня, очікується тепла погода, місцями ймовірний невеликий дощ. Температура повітря сягне +14...+18 °С градусів, на півдні та заході +16...+22 °С. 

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