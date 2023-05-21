Летняя жара будет не везде: где в Украине прогнозируют дожди и грозы

Украинки гуляют в Добропарке. Фото: Новини.LIVE

В Украину пришло метеорологическое лето. Продолжительность весны по крайней мере в Киеве превысила климатическую норму на полтора месяца, потому что она началась в середине января. Но в воскресенье, 21 мая, на юге и востоке, в Закарпатской и Черновицкой областях будет дождь, температура воздуха поднимется до +24 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 21 мая

О погоде на воскресенье рассказала на своей Facebook-странице синоптик Наталья Диденко.

Она пишет, что несмотря на летнюю погоду, в части регионов Украины в воскресенье, 21 мая, будет идти дождь.

Дождь будет в южных и восточных регионах (кроме Харьковской области), также в Черновицкой области и на Закарпатье.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 21 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура:

ночью будет +8-13°С,

днем +18-23°С,

в Карпатах +13-18°С.

в южной части ночью ожидается +12-17°, днем +22-27°С.

Погода в Киеве

В столице в воскресенье будет пасмурно, но без осадков.

Ночью в Киеве будет 8 градусов тепла.

Днем температура поднимется до +17 градусов.

"Наслаждаемся метеорологическим летом, ожидаем календарного, забираем в память красоту нынешней весны со всеми ее тревогами, потерями, но и с безграничной гордостью и восхищением нашими невероятными людьми", — подчеркнула синоптик Наталья Диденко.

Напомним, Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.