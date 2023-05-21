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Літня спека буде не всюди: де в Україні прогнозують дощі та грози

21 травня 2023 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Літня спека буде не всюди: де в Україні прогнозують дощі та грози
Українки гуляють у Добропарку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україну прийшло метеорологічне літо. Тривалість весни принаймні у Києві перевищила кліматичну норму на півтора місяця, бо вона почалася аж у середині січня. Але в неділю, 21 травня, на півдні та сході, у Закарпатській та Чернівецькій областях дощитиме, температура повітря підніметься до +24 градусів.

Проо це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 21 травня

Про погоду на неділю розповіла на своїй Facebook-сторінці народна синоптикиня Наталка Діденко

Вона пише, що попри цілком літню погоду, у частині регіонів України падатиме дощ.

Дощитиме у південних та східних регіонах (крім Харківщини), також у Чернівецькій області та на Закарпатті.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 21 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура:

  • вночі буде +8-13°С,
  • вдень +18-23°С,
  • у Карпатах +13-18°С.
  • у південній частині вночі очікується +12-17°, вдень +22-27°С.

Погода у Києві

В столиці у неділю буде похмуро, але без опадів.

  • Вночі в Києві буде +8 градусів тепла.
  • Вдень температура підніметься до +17 градусів.

"Насолоджуємося метеорологічним літом, очікуємо на календарне, забираємо в пам'ять красу цьогорічної весни з усіма її тривогами, втратами, але й із безмежною гордістю та захопленням нашими неймовірними людьми", — наголосила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Нагадаємо, Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших врожаїв за десятиліття.

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