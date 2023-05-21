Літня спека буде не всюди: де в Україні прогнозують дощі та грози
В Україну прийшло метеорологічне літо. Тривалість весни принаймні у Києві перевищила кліматичну норму на півтора місяця, бо вона почалася аж у середині січня. Але в неділю, 21 травня, на півдні та сході, у Закарпатській та Чернівецькій областях дощитиме, температура повітря підніметься до +24 градусів.
Проо це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди на 21 травня
Про погоду на неділю розповіла на своїй Facebook-сторінці народна синоптикиня Наталка Діденко.
Вона пише, що попри цілком літню погоду, у частині регіонів України падатиме дощ.
Дощитиме у південних та східних регіонах (крім Харківщини), також у Чернівецькій області та на Закарпатті.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура:
- вночі буде +8-13°С,
- вдень +18-23°С,
- у Карпатах +13-18°С.
- у південній частині вночі очікується +12-17°, вдень +22-27°С.
Погода у Києві
В столиці у неділю буде похмуро, але без опадів.
- Вночі в Києві буде +8 градусів тепла.
- Вдень температура підніметься до +17 градусів.
"Насолоджуємося метеорологічним літом, очікуємо на календарне, забираємо в пам'ять красу цьогорічної весни з усіма її тривогами, втратами, але й із безмежною гордістю та захопленням нашими неймовірними людьми", — наголосила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Нагадаємо, Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери очікують найгірших врожаїв за десятиліття.