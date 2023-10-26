Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 октября.

Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 26 октября, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода. Синоптики во вторую половину дня прогнозируют небольшой дождь, после которого выйдет солнце. Температура воздуха будет умеренной, поднимаясь до +16…+20 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Вечером возможен дождь.

Преимущественно облачно.

Ветер западный, 3-8 м/с.

Температура ночью +16...+17 °С, днем +17...+20 °С.

Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Влажность — 86%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер восточный, 5-11 м/с.

Температура ночью +15...+16 °С, днем +17...+27 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Напомним, до конца этой недели в Украине сохранится высокий температурный фон благодаря влиянию теплых воздушных масс из южной части Европы. На всей территории страны ожидаются ливни, а также туман.