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Лучше взять зонтик — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня

26 октября 2023 06:36
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 октября.
Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 26 октября, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода. Синоптики во вторую половину дня прогнозируют небольшой дождь, после которого выйдет солнце. Температура воздуха будет умеренной, поднимаясь до +16…+20 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Вечером возможен дождь.
  • Преимущественно облачно.
  • Ветер западный, 3-8 м/с.
  • Температура ночью +16...+17 °С, днем +17...+20 °С.
  • Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
  • Влажность — 86%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер восточный, 5-11 м/с.
  • Температура ночью +15...+16 °С, днем +17...+27 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Напомним, до конца этой недели в Украине сохранится высокий температурный фон благодаря влиянию теплых воздушных масс из южной части Европы. На всей территории страны ожидаются ливни, а также туман.

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