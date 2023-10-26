Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 26 октября.

Лучше взять зонтик — синоптики рассказали о погоде в Одессе сегодня
26 октября 2023 06:36
Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 26 октября, в Одессе ожидается преимущественно облачная погода. Синоптики во вторую половину дня прогнозируют небольшой дождь, после которого выйдет солнце. Температура воздуха будет умеренной, поднимаясь до +16…+20 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Вечером возможен дождь.
- Преимущественно облачно.
- Ветер западный, 3-8 м/с.
- Температура ночью +16...+17 °С, днем +17...+20 °С.
- Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.
- Влажность — 86%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер восточный, 5-11 м/с.
- Температура ночью +15...+16 °С, днем +17...+27 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
Напомним, до конца этой недели в Украине сохранится высокий температурный фон благодаря влиянию теплых воздушных масс из южной части Европы. На всей территории страны ожидаются ливни, а также туман.
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