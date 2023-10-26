Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 жовтня

Краще взяти парасольку — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні
26 жовтня 2023 06:36
Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 26 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Синоптики на другу половину дня прогнозують невеликий дощ, після якого вийде сонце. Температура повітря буде помірною, піднімаючись до +16…+20 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Ввечері можливий дощ.
- Переважно хмарно.
- Вітер західний, 3-8 м/с.
- Температура вночі +16...+17 °С, вдень +17...+20 °С.
- Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
- Вологість — 86%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер східний, 5-11 м/с.
- Температура вночі +15...+16 °С, вдень +17...+27 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Нагадаємо, до кінця цього тижня в Україні збережеться високий температурний фон завдяки впливу теплих повітряних мас з південної частини Європи. По всій території країни очікуються зливи, а також туман.
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