Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 жовтня

Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 26 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Синоптики на другу половину дня прогнозують невеликий дощ, після якого вийде сонце. Температура повітря буде помірною, піднімаючись до +16…+20 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ввечері можливий дощ.

Переважно хмарно.

Вітер західний, 3-8 м/с.

Температура вночі +16...+17 °С, вдень +17...+20 °С.

Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.

Вологість — 86%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер східний, 5-11 м/с.

Температура вночі +15...+16 °С, вдень +17...+27 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Нагадаємо, до кінця цього тижня в Україні збережеться високий температурний фон завдяки впливу теплих повітряних мас з південної частини Європи. По всій території країни очікуються зливи, а також туман.