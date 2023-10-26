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Краще взяти парасольку — синоптики розповіли про погоду в Одесі сьогодні

26 жовтня 2023 06:36
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 26 жовтня
Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 26 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Синоптики на другу половину дня прогнозують невеликий дощ, після якого вийде сонце. Температура повітря буде помірною, піднімаючись до +16…+20 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Ввечері можливий дощ.
  • Переважно хмарно.
  • Вітер західний, 3-8 м/с.
  • Температура вночі +16...+17 °С, вдень +17...+20 °С.
  • Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
  • Вологість — 86%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер східний, 5-11 м/с.
  • Температура вночі +15...+16 °С, вдень +17...+27 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Нагадаємо, до кінця цього тижня в Україні збережеться високий температурний фон завдяки впливу теплих повітряних мас з південної частини Європи. По всій території країни очікуються зливи, а також туман.

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