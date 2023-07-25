Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Лучше не выходить из дома: народный синоптик предупредила о завтрашних сильных грозах и ливнях arrow

Лучше не выходить из дома: народный синоптик предупредила о завтрашних сильных грозах и ливнях

25 июля 2023 14:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 26 июля
Люди под дождем. Фото: Новини. LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 26 июля, в Украине ожидается свежая погода и изменение температуры. В большинстве областей прогнозируют дожди и грозы.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 26 июля

Следовательно, завтра ожидаются кратковременные дожди в западных, северных областях Украины, большинстве центральных, кроме Днепропетровщины и значительной части Полтавщины. Важно, что осадки будут сопровождаться грозами.

Температура воздуха:

  • в восточных областях, на юге Украины, Днепропетровщине и восточных районах Полтавщины +28+33°C;
  • в западных областях +22+26°C;
  • в северных областях: в Житомирской области до +25°C, в Черниговской области +26+28°C, в Сумской области до +30°C;
  • в центральных областях +29+32°C, в Винницкой области +27°C.
null
Действие циклона в мире. Фото: Наталья Диденко\Facebook

Погода в Киеве и области 26 июля

Завтра в столице ожидается понижение температуры и дождь с грозой.

Температура воздуха:

  • в Киеве +27+28°C;
  • в области +26+27°C.

Напомним, что американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

08:50 Лунин сменит "Реал" на известный клуб из другой страны

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз