Прогноз погоды в Украине 26 июля

Лучше не выходить из дома: народный синоптик предупредила о завтрашних сильных грозах и ливнях
Завтра, 26 июля, в Украине ожидается свежая погода и изменение температуры. В большинстве областей прогнозируют дожди и грозы.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 26 июля
Следовательно, завтра ожидаются кратковременные дожди в западных, северных областях Украины, большинстве центральных, кроме Днепропетровщины и значительной части Полтавщины. Важно, что осадки будут сопровождаться грозами.
Температура воздуха:
- в восточных областях, на юге Украины, Днепропетровщине и восточных районах Полтавщины +28+33°C;
- в западных областях +22+26°C;
- в северных областях: в Житомирской области до +25°C, в Черниговской области +26+28°C, в Сумской области до +30°C;
- в центральных областях +29+32°C, в Винницкой области +27°C.
Погода в Киеве и области 26 июля
Завтра в столице ожидается понижение температуры и дождь с грозой.
Температура воздуха:
- в Киеве +27+28°C;
- в области +26+27°C.
Напомним, что американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.