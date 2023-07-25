Прогноз погоды в Украине 26 июля

Люди под дождем. Фото: Новини. LIVE

Завтра, 26 июля, в Украине ожидается свежая погода и изменение температуры. В большинстве областей прогнозируют дожди и грозы.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 26 июля

Следовательно, завтра ожидаются кратковременные дожди в западных, северных областях Украины, большинстве центральных, кроме Днепропетровщины и значительной части Полтавщины. Важно, что осадки будут сопровождаться грозами.

Температура воздуха:

в восточных областях, на юге Украины, Днепропетровщине и восточных районах Полтавщины +28+33°C;

в западных областях +22+26°C;

в северных областях: в Житомирской области до +25°C, в Черниговской области +26+28°C, в Сумской области до +30°C;

в центральных областях +29+32°C, в Винницкой области +27°C.

Действие циклона в мире. Фото: Наталья Диденко\Facebook

Погода в Киеве и области 26 июля

Завтра в столице ожидается понижение температуры и дождь с грозой.

Температура воздуха:

в Киеве +27+28°C;

в области +26+27°C.

Напомним, что американский климатолог Джеймс Хансен заявил, что Землю ждет рекордное повышение температуры. По его словам, это оказывает серьезное влияние на планету.