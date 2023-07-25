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Краще не виходити з дому: народний синоптик попередив про завтрашні сильні грози та зливи

25 липня 2023 14:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 26 липня
Люди під дощем. Фото: Новини. LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 26 липня, в Україні очікується свіжа погода та зміна температури. У переважній більшості областей прогнозують дощі та грози. 

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 26 липня

Відтак, завтра передбачаються короткочасні дощі у західних, північних областях України, більшості центральних, окрім Дніпропетровщини та значної частини Полтавщини. Важливо, що опади супроводжуватимуться грозами. 

Температура повітря:

  • у східних областях, на півдні України, на Дніпропетровщині й східних районах Полтавщини +28+33°C;
  • у західних областях +22+26°C;
  • у північних областях: на Житомирщині до +25°C, на Чернігівщині +26+28°C, на Сумщині до +30°C;
  • у центральних областях +29+32°C, на Вінниччині +27°C.
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Дія циклону у світі. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Погода у Києві та області 26 липня

Завтра у столиці очікується пониження температури та дощ з грозою. 

Температура повітря:

  • у Києві +27+28°C;
  • в області +26+27°C. 

Нагадаємо, що американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.

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