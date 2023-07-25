Прогноз погоди в Україні 26 липня

Люди під дощем. Фото: Новини. LIVE

Завтра, 26 липня, в Україні очікується свіжа погода та зміна температури. У переважній більшості областей прогнозують дощі та грози.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 26 липня

Відтак, завтра передбачаються короткочасні дощі у західних, північних областях України, більшості центральних, окрім Дніпропетровщини та значної частини Полтавщини. Важливо, що опади супроводжуватимуться грозами.

Температура повітря:

у східних областях, на півдні України, на Дніпропетровщині й східних районах Полтавщини +28+33°C;

у західних областях +22+26°C;

у північних областях: на Житомирщині до +25°C, на Чернігівщині +26+28°C, на Сумщині до +30°C;

у центральних областях +29+32°C, на Вінниччині +27°C.

Дія циклону у світі. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Погода у Києві та області 26 липня

Завтра у столиці очікується пониження температури та дощ з грозою.

Температура повітря:

у Києві +27+28°C;

в області +26+27°C.

Нагадаємо, що американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.