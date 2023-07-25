Прогноз погоди в Україні 26 липня

Краще не виходити з дому: народний синоптик попередив про завтрашні сильні грози та зливи
Завтра, 26 липня, в Україні очікується свіжа погода та зміна температури. У переважній більшості областей прогнозують дощі та грози.
Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 26 липня
Відтак, завтра передбачаються короткочасні дощі у західних, північних областях України, більшості центральних, окрім Дніпропетровщини та значної частини Полтавщини. Важливо, що опади супроводжуватимуться грозами.
Температура повітря:
- у східних областях, на півдні України, на Дніпропетровщині й східних районах Полтавщини +28+33°C;
- у західних областях +22+26°C;
- у північних областях: на Житомирщині до +25°C, на Чернігівщині +26+28°C, на Сумщині до +30°C;
- у центральних областях +29+32°C, на Вінниччині +27°C.
Погода у Києві та області 26 липня
Завтра у столиці очікується пониження температури та дощ з грозою.
Температура повітря:
- у Києві +27+28°C;
- в області +26+27°C.
Нагадаємо, що американський кліматолог Джеймс Хансен заявив, що Землю чекає рекордне підвищення температури. За його словами, це має серйозний вплив на планету.