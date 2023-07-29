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Несколько областей под угрозой: синоптики прогнозируют сильную грозу сегодня

29 июля 2023 07:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине 29 июля
Гроза над городом. Фото: Pexels
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 29 июля, часть областей покроют дожди и грозы, а на второй половине будет летняя жара. Жарче всего будет в Одесской области.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Прогноз погоды в Украине 29 июля

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Ночью и утром в восточных и Сумской, днем в западных и северных областях местами кратковременный дождь, а иногда гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер западный и северо-западный 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +12-17°С, на побережье морей до +20°С; днем +21-26°С, в Одесской области до +30°С; на высокогорье Карпат ночью +9-11°С, днем +16-18°С.

Погода в Украине 29 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области

В Киеве и области сегодня будет преобладать переменная облачность. Осадков не предполагается, лишь местами днем кратковременный дождь, а иногда гроза.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области ночью +12-17°С, днем +21-26°С. В Киеве ночью +14-16°С, днем +23-25°С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Сегодня дожди ожидаются в западной части, в Харьковской и Луганской, ночью и в Донецкой области. Народный синоптик Наталья Диденко также прогнозирует дожди в северных областях.

Также есть вероятность кратковременных дождей с грозой в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.

"В центральных областях и в южной части, а также в Сумской и Донецкой — без существенных осадков, много солнца", — отметила Диденко.

Она также рассказала, что, несмотря на возможные дожди, сегодня температура воздуха в Украине будет комфортной, в течение дня ожидается +24-29°C.

Ветер с северо-запада, умеренный, в Приазовье возможны порывы до 15-20 м/с.

Карта дождей 29 июля. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Напомним, что июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Некоторые эксперты утверждают, что это за последние 120 тысяч лет.

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