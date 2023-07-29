Несколько областей под угрозой: синоптики прогнозируют сильную грозу сегодня
Сегодня, 29 июля, часть областей покроют дожди и грозы, а на второй половине будет летняя жара. Жарче всего будет в Одесской области.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 29 июля
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Ночью и утром в восточных и Сумской, днем в западных и северных областях местами кратковременный дождь, а иногда гроза. На остальной территории без осадков.
Ветер западный и северо-западный 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +12-17°С, на побережье морей до +20°С; днем +21-26°С, в Одесской области до +30°С; на высокогорье Карпат ночью +9-11°С, днем +16-18°С.
Погода в Киеве и области
В Киеве и области сегодня будет преобладать переменная облачность. Осадков не предполагается, лишь местами днем кратковременный дождь, а иногда гроза.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в области ночью +12-17°С, днем +21-26°С. В Киеве ночью +14-16°С, днем +23-25°С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
Сегодня дожди ожидаются в западной части, в Харьковской и Луганской, ночью и в Донецкой области. Народный синоптик Наталья Диденко также прогнозирует дожди в северных областях.
Также есть вероятность кратковременных дождей с грозой в Житомирской, Киевской и Черниговской областях.
"В центральных областях и в южной части, а также в Сумской и Донецкой — без существенных осадков, много солнца", — отметила Диденко.
Она также рассказала, что, несмотря на возможные дожди, сегодня температура воздуха в Украине будет комфортной, в течение дня ожидается +24-29°C.
Ветер с северо-запада, умеренный, в Приазовье возможны порывы до 15-20 м/с.
Напомним, что июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем за всю историю метеорологических наблюдений. Некоторые эксперты утверждают, что это за последние 120 тысяч лет.