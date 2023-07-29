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Кілька областей під загрозою: синоптики прогнозують сильну грозу сьогодні

29 липня 2023 07:23
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні 29 липня
Гроза над містом. Фото: Pexels
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 29 липня, частину областей накриють дощі та грози, а у другій половині буде літня спека. Найспекотніше буде в Одеській області.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 29 липня

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці у східних та Сумській, вдень у західних та північних областях місцями короткочасний дощ, а подекуди гроза. На решті території без опадів.

Вітер західний та північно-західний 5-10 м/с, у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +12-17°С, на узбережжі морів до +20°С; вдень +21-26°С, на Одещині до +30°С; на високогір'ї Карпат вночі +9-11°С, вдень +16-18°С.

Погода в Україні 29 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області

У Києві та області сьогодні переважатиме мінлива хмарність. Опадів не передбачається, лише місцями вдень короткочасний дощ, а подекуди гроза.

Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.

Температура повітря в області вночі +12-17°С, вдень +21-26°С. У Києві вночі +14-16°С, вдень +23-25°С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Сьогодні дощі очікуються у західній частині, на Харківщині та Луганщині, вночі й на Донеччині. Народна синоптикиня Наталка Діденко також прогнозує дощі в північних областях. 

Також є ймовірність короткочасних дощів із грозою на Житомирщині, Київщині та Чернігівщині. 

"У центральних областях та у південній частині, а також на Сумщині та Донеччині — без істотних опадів, багато сонця", — зазначила Діденко. 

Вона також розповіла, що попри можливі дощі сьогодні температура повітря в Україні буде комфортною, упродовж дня очікується +24-29°C.

Вітер з північного заходу, помірний, в Приазов'ї можливі пориви до 15-20 м/с.

Карта дощів 29 липня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Нагадаємо, що липень 2023 року, ймовірно, стане найспекотнішим місяцем за всю історію метеорологічних спостережень. Деякі експерти стверджують, що це за останні 120 тис. років.

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