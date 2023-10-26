Погода в Украине на 26 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур

Мужчина прикрывается пакетом от сильного дождя. Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Погода в Украине в четверг, 26 октября, будет сыпать дождями, которых следует ожидать во Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Сумской и других областях, местами даже пройдут ливни. Также синоптики обещают порывы ветра в некоторых регионах, достигающем 20 м/с. Столбики температуры в большинстве областей будут показывать до +18 °С, одна на юге будет еще теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 26 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, по Украине в четверг, 26 октября, пройдут дожди. Небольшой дождь стоит ожидать в северо-восточных, восточных и Днепропетровской областях, где также местами ожидаются ливни.

На западе и севере страны местами ночью и утром будут туманы.

Ветер южный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Однако ночью в северо-восточных областях местами шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +7...+12 °С, в Крыму и на побережье морей до +16 °С, в Черниговской и Сумской областях +3...+8 °С;

днем +13...+18 °С, на юге +20...+23 °С, в Черниговской и Сумской областях +6...+11 °С;

в Киевской области ночью +7...+12 °С, днем +13...18 °С, в Киеве днем — +15 °С.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 26 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что до конца этой недели в Украине сохранится высокий температурный фон благодаря влиянию теплых воздушных масс из южной части Европы. Синоптики рассказали, задержатся ли ливни в Украине.