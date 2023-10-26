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Гидрометцентр показал на карте, каким областям грозят сильные ливни сегодня

26 октября 2023 07:10
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на 26 октября — прогноз от Гидрометцентра с картой температур
Мужчина прикрывается пакетом от сильного дождя. Фото: Yonatan Sindel/Flash90
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в четверг, 26 октября, будет сыпать дождями, которых следует ожидать во Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Сумской и других областях, местами даже пройдут ливни. Также синоптики обещают порывы ветра в некоторых регионах, достигающем 20 м/с. Столбики температуры в большинстве областей будут показывать до +18 °С, одна на юге будет еще теплее.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 26 октября

По прогнозу Укргидрометцентра, по Украине в четверг, 26 октября, пройдут дожди. Небольшой дождь стоит ожидать в северо-восточных, восточных и Днепропетровской областях, где также местами ожидаются ливни.

На западе и севере страны местами ночью и утром будут туманы.

Ветер южный и юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Однако ночью в северо-восточных областях местами шквалы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +7...+12 °С, в Крыму и на побережье морей до +16 °С, в Черниговской и Сумской областях +3...+8 °С;
  • днем +13...+18 °С, на юге +20...+23 °С, в Черниговской и Сумской областях +6...+11 °С;
  • в Киевской области ночью +7...+12 °С, днем +13...18 °С, в Киеве днем — +15 °С.
Карта погоды в Украине сегодня, 26 октября, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 26 октября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что до конца этой недели в Украине сохранится высокий температурный фон благодаря влиянию теплых воздушных масс из южной части Европы. Синоптики рассказали, задержатся ли ливни в Украине.

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