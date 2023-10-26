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Гідрометцентр показав на карті, яким областям загрожують сильні зливи сьогодні

26 жовтня 2023 07:10
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні на 26 жовтня — прогноз від Гідрометцентру з картою температур
Чоловік прикривається пакетом від сильного дощу. Фото: Yonatan Sindel/Flash90
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в четвер, 26 жовтня, сипатиме дощами, на які варто чекати у Львівській, Тернопільській, Дніпропетровській, Сумській та інших областях, місцями навіть пройдуть зливи. Також синоптики обіцяють пориви вітру в деяких регіонах, який сягатиме до 20 м/с. Стовпчики температури в більшості областей показуватимуть до +18 °С, одна на півдні буде ще тепліше.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 26 жовтня

За прогнозом Укргідрометцентру, Україною в четвер, 26 жовтня, пройдуть дощі. На невеликий дощ варто чекати у північно-східних, східних та Дніпропетровській областях, де також місцями очікуються зливи.

Також на заході й півночі країни місцями вночі та зранку будуть тумани.

Вітер південний та південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Однак вночі у північно-східних областях місцями шквали до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +7...+12 °С, у Криму та на узбережжі морів до +16 °С, в Чернігівській та Сумській областях +3...+8 °С;
  • вдень +13...+18 °С, на півдні +20...+23 °С, на Чернігівщині та Сумщині +6...+11 °С;
  • у Київській області вночі +7...+12 °С, вдень +13...18 °С, у Києві вдень — +15 °С.
Мапа погоди в Україні сьогодні, 26 жовтня, від Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 26 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що до кінця цього тижня в Україні збережеться високий температурний фон завдяки впливу теплих повітряних мас з південної частини Європи. Синоптики розповіли, чи затримаються зливи в Україні.

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