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Дождь и новая волна похолодания: детальный прогноз погоды от Наталки Диденко

12 октября 2023 14:24
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Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко на пятницу 13 октября и на выходные
Погода в Украине. Фото: Новости.
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине завтра, 13 октября, ожидается теплая погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +14...+18 °С, на юге и западе +16+22 °С.

Об этом сообщил народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 13 октября

Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, в центре, Харьковской и Одесской областей местами пройдет небольшой дождь.

В большинстве областей востока и юга — без осадков.

Температура воздуха:

  • В целом по Украине — +14...+18 °С.
  • На юге и западе — +16...+22 °С.

Погода в Киеве 13 октября

В столице в этот день местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха будет еще комфортнее — +17...+18 °С.

Чего ждать выходных

"Суббота в Киеве будет рахат-лукум! — сухо, солнечно и тепло. Воскресенье немного сбавит градусы, набегут тучи и пройдет дождь", — отметила синоптика.

Снова похолодание

По словам Диденко, теплая погода продержится до конца этой недели, однако с понедельника, 16 октября, киевлян ждет настоящий холод.

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Погода на Украине с 16 октября. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что 12 октября в Киеве ощутимо потепление. На протяжении всего дня небо было облачным, местами прогнозировали небольшой дождь. Днем температура воздуха прогрелась до +21 °С.

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