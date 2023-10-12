Прогноз погоды от народного синоптика Наталки Диденко на пятницу 13 октября и на выходные

Погода в Украине. Фото: Новости.

В Украине завтра, 13 октября, ожидается теплая погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +14...+18 °С, на юге и западе +16+22 °С.

Об этом сообщил народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 13 октября

Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, в центре, Харьковской и Одесской областей местами пройдет небольшой дождь.

В большинстве областей востока и юга — без осадков.

Температура воздуха:

В целом по Украине — +14...+18 °С.

На юге и западе — +16...+22 °С.

Погода в Киеве 13 октября

В столице в этот день местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха будет еще комфортнее — +17...+18 °С.

Чего ждать выходных

"Суббота в Киеве будет рахат-лукум! — сухо, солнечно и тепло. Воскресенье немного сбавит градусы, набегут тучи и пройдет дождь", — отметила синоптика.

Снова похолодание

По словам Диденко, теплая погода продержится до конца этой недели, однако с понедельника, 16 октября, киевлян ждет настоящий холод.

Скриншот сообщения

Погода на Украине с 16 октября. Фото: Наталья Диденко

Напомним, что 12 октября в Киеве ощутимо потепление. На протяжении всего дня небо было облачным, местами прогнозировали небольшой дождь. Днем температура воздуха прогрелась до +21 °С.