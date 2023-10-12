Прогноз погоди від народного синоптика Наталки Діденко на п'ятницю 13 жовтня і на вихідні

Дощі та нова хвиля похолодання: детальний прогноз погоди від Наталки Діденко
В Україні завтра, 13 жовтня, очікується тепла погода, місцями ймовірний невеликий дощ. Температура повітря сягне +14...+18 °С градусів, на півдні та заході +16...+22 °С.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні 13 жовтня
Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому на заході, півночі, у центрі, на Харківщині та Одещині місцями пройде невеликий дощ.
У більшості областей сходу та півдня — без опадів.
Температура повітря:
- Загалом по Україні — +14...+18 °С.
- На півдні та заході — +16...+22 °С.
Погода в Києві 13 жовтня
У столиці цього дня місцями пройде невеликий дощ. Максимальна температура повітря становитиме ще комфортні значення — +17...+18 °С.
Чого чекати на вихідних
"Субота в Києві буде рахат-лукум! — сухо, сонячно й тепло. Неділя трохи збавить градуси, набіжать хмари та пройде дощ", — зауважила синоптикиня.
Знову похолодання
За словами Діденко, тепла погода протримається до кінця цього тижня, проте з понеділка, 16 жовтня, на киян чекає справжній холод.
Нагадаємо, що 12 жовтня в Києві було відчутне потепління. Протягом всього дня небо було хмарним, місцями прогнозували невеликий дощ. Вдень температура повітря прогрілася до +21 °С.