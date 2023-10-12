Прогноз погоди від народного синоптика Наталки Діденко на п'ятницю 13 жовтня і на вихідні

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні завтра, 13 жовтня, очікується тепла погода, місцями ймовірний невеликий дощ. Температура повітря сягне +14...+18 °С градусів, на півдні та заході +16...+22 °С.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 13 жовтня

Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому на заході, півночі, у центрі, на Харківщині та Одещині місцями пройде невеликий дощ.

У більшості областей сходу та півдня — без опадів.

Температура повітря:

Загалом по Україні — +14...+18 °С.

На півдні та заході — +16...+22 °С.

Погода в Києві 13 жовтня

У столиці цього дня місцями пройде невеликий дощ. Максимальна температура повітря становитиме ще комфортні значення — +17...+18 °С.

Чого чекати на вихідних

"Субота в Києві буде рахат-лукум! — сухо, сонячно й тепло. Неділя трохи збавить градуси, набіжать хмари та пройде дощ", — зауважила синоптикиня.

Знову похолодання

За словами Діденко, тепла погода протримається до кінця цього тижня, проте з понеділка, 16 жовтня, на киян чекає справжній холод.

Скриншот допису

Погода в Україні з 16 жовтня. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що 12 жовтня в Києві було відчутне потепління. Протягом всього дня небо було хмарним, місцями прогнозували невеликий дощ. Вдень температура повітря прогрілася до +21 °С.