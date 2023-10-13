Погода в Украине на выходные 14-15 октября, задержится ли тепло

Девушки гуляют в городе. Фото: Новини.LIVE

В выходные, 14-15 октября, ожидается преимущественно теплая погода. Местами будут дожди и туманы. В результате поступления воздушных масс с юго-запада Европы, в Украине ожидается бабье лето.

Такой прогноз дал синоптик Meteoprog Игорь Кибальчич.

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Погода в Украине 14 октября

Период теплой погоды в Украине продержится всего 2-4 дня. За весь осенний период бывает по 2-3 бабьих лета, поэтому вполне вероятно, что погода нам еще подарит солнечные и теплые дни до конца месяца.

В западных областях переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +21…+26°С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10°С, днем +18...+23°С.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +18…+23 °С.

В южных областях облачно, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +19…+24 °С.

В восточной части страны переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9°С, днем +16...+21°С.

Погода в Украине 15 октября

В западных областях небольшой дождь, днем умеренные осадки. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +8…+13 °С.

В северных областях ночью без существенных осадков, днем ожидаются умеренные дожди. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 °С, днем +13…+18 °С.

В центральных областях преимущественно без осадков, лишь к вечеру местами начнется небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +18…+23 °С.

В южной части страны и в Крыму ожидается облачная погода, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +19…+24°С.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +18…+23°С.

Напомним, мы ранее писали, что в Украине ожидается дождь и сильный ветер. По всей территории облачно с прояснениями, ветер переменчивый.