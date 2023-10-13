Погода в Україні на вихідні 14-15 жовтня, чи затримається тепло

Дівчата гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

У вихідні, 14-15 жовтня, очікується переважно тепла погода. Місцями будуть дощі і тумани. Внаслідок надходження повітряних мас із південного заходу Європи, в Україні очікується бабине літо.

Такий прогноз дав синоптик Meteoprog Ігор Кибальчич.

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Погода в Україні 14 жовтня

Період теплої комфортної погоди в Україні протримається лише 2-4 дні. За весь осінній період буває по 2-3 бабиних літа, тому цілком ймовірно, що погода нам ще подарує сонячні і теплі дні до кінця місяця.

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +21…+26 °С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5...+10 °С, вдень +18...+23 °С.

У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С.

У південних областях малохмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +19…+24 °С.

У східній частині країни мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 °С, вдень +16...+21 °С.

Погода в Україні 15 жовтня

У західних областях очікується невеликий дощ, вдень помірні опади. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +8…+13 °С.

У північних областях вночі без істотних опадів, вдень пройдуть помірні дощі. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9…+14 °С, вдень +13…+18 °С.

У центральних областях переважно без опадів, лише ввечері місцями почнеться невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, вдень +18…+23 °С.

У південній частині країни та в Криму очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С, вдень +19…+24 °С.

У східних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С, вдень +18…+23 °С.

Нагадаємо, ми раніше писали, що в Україні очікуються дощі та сильний вітер. По всій території хмарно з проясненнями, вітер мінливий.