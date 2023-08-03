Прогноз погоды в Украине сегодня, 3 августа

Аномальная жара и беспощадные грозы: какие области сегодня в опасности
В Украине сегодня, 3 августа, ожидается пасмурная погода. В некоторых регионах пройдут дожди с грозами.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Прогноз погоды в Украине 3 августа
Сегодня в северных, центральных и южных областях, а также на крайнем западе и востоке Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами.
Ветер будет западный и юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью будет составлять +13-18°C. На юге и востоке ночью будет +17-22°C, а днем ожидается +25-30°C. В Одесской области столбики термометров поднимутся до отметки +33°C, а в Карпатах — до +25°C.
Погода в Киевской области
Согласно данным синоптиков, в столице и Киевской области ожидается значительное ухудшение погодных условий. Во второй половине дня 2 августа до ночи 3 августа ожидается сильная гроза.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня температура воздуха в большинстве областей Украины достигнет +28-32°C.
"Ожидается днем антициклональный характер погоды — в Украине в значительной степени без осадков, только ночью на Левобережье пройдут локальные грозовые дожди", — рассказала Диденко.
Также она добавила, что жара только набирает обороты, ведь на выходных ожидается +32-38°C, а на юге и востоке возможна температура и до +40°C.
Однако это продлится недолго, ведь на следующей неделе температура несколько упадет до более или менее комфортной.
Напомним, что на сегодняшний день Северное полушарие нашей планеты находится под летней жарой, которая является рекордным показателем. В свою очередь есть еще одна проблема, а именно Антарктический морской лед, упавший до минимального уровня для лета.