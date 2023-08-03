Прогноз погоды в Украине сегодня, 3 августа

Люди прячутся от ливня в Киеве. Фото: УНИАН

В Украине сегодня, 3 августа, ожидается пасмурная погода. В некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине 3 августа

Сегодня в северных, центральных и южных областях, а также на крайнем западе и востоке Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет западный и юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью будет составлять +13-18°C. На юге и востоке ночью будет +17-22°C, а днем ожидается +25-30°C. В Одесской области столбики термометров поднимутся до отметки +33°C, а в Карпатах — до +25°C.

Погода в Украине на 3 августа. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области

Согласно данным синоптиков, в столице и Киевской области ожидается значительное ухудшение погодных условий. Во второй половине дня 2 августа до ночи 3 августа ожидается сильная гроза.

Погода в Киеве и области на 3 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам народного синоптика Наталки Диденко, сегодня температура воздуха в большинстве областей Украины достигнет +28-32°C.

"Ожидается днем антициклональный характер погоды — в Украине в значительной степени без осадков, только ночью на Левобережье пройдут локальные грозовые дожди", — рассказала Диденко.

Также она добавила, что жара только набирает обороты, ведь на выходных ожидается +32-38°C, а на юге и востоке возможна температура и до +40°C.

Однако это продлится недолго, ведь на следующей неделе температура несколько упадет до более или менее комфортной.

Источник: facebook.com/tala.didenko

Напомним, что на сегодняшний день Северное полушарие нашей планеты находится под летней жарой, которая является рекордным показателем. В свою очередь есть еще одна проблема, а именно Антарктический морской лед, упавший до минимального уровня для лета.