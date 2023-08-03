Прогноз погоди в Україні сьогодні, 3 серпня

Люди ховаються від зливи в Києві. Фото: УНІАН

В Україні сьогодні, 3 серпня, очікується похмура погода. У деяких регіонах країни пройдуть дощі з грозами.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Прогноз погоди в Україні 3 серпня

Сьогодні в північних, центральних та південних областях, а також на крайньому заході та сході України, очікуються короткочасні дощі з грозами.

Вітер буде західний та південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме +13-18°C. На півдні та сході вночі буде +17-22°C, а вдень очікується +25-30°C. На Одещині стовпчики термометрів піднімуться до позначки +33°C, а в Карпатах — до +25°C.

Погода в Україні на 3 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Київській області

Згідно з даними синоптиків, у столиці та Київській області очікується значне погіршення погодних умов. У другій половині дня 2 серпня до ночі 3 серпня очікується сильна гроза.

Погода в Києві та області на 3 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами народної синоптикині Наталки Діденко, сьогодні температура повітря в більшості областей України досягне +28-32°C.

"Очікується вдень антициклональний характер погоди — в Україні значною мірою без опадів, лише вночі на Лівобережжі пройдуть локальні грозові дощі", — розповіла Діденко.

Також вона додала, що спека тільки набирає обертів, адже на вихідних очікується — +32-38°C, а на півдні та сході можлива температура й до +40°C.

Однак це триватиме недовго, адже наступного тижня температура дещо впаде до більш-менш комфортної.

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що на сьогодні Північна півкуля нашої планети перебуває під літньою спекою, яка є рекордним показником. Своєю чергою є ще одна проблема, а саме Антарктичний морський лід, який впав до мінімального рівня для літа.