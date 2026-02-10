ОИ-2026: Швейцария навязала борьбу Норвегии в медальном зачете

Матильда Гремо из Швейцарии на подиуме с золотой наградой. Фото: Reuters

В Милане и Кортине прошел третий соревновательный день Олимпийских игр-2026. Для лидерства Норвегии появилась серьезная конкуренция.

Сейчас уже 18 команд имеют в зачете медали, сообщает портал Новини.LIVE.

Болельщики сборной Швейцарии. Фото: Reuters

Лидеры медального зачета на ОИ-2026

Неожиданно Швейцария сократила отставание от Норвегии в медальном зачете. Команда совершила резкий рывок после третьего соревновательного дня и проигрывает норвежцам лишь по количеству бронзовых наград.

Ключевыми для швейцарской сборной стали победы в горнолыжном спорте, а также золотая награда фристайлистки Матильды Гремо. Благодаря этим результатам Швейцария довела количество золотых медалей до трех и поднялась на второе место в общем зачете.

Япония удерживает третью позицию, имея наибольшее количество наград среди топ-3 — семь.

После активного первого соревновательного дня Олимпиады притормозили хозяева. Сборная Италии пока идет седьмой, хотя имеет наибольшее общее количество медалей — девять. В то же время только одна золотая награда не позволяет итальянцам находиться в топ-3.

Полная таблица медального зачета ОИ-2026.

