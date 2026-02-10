Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Олимпиада Олимпийские игры-2026 — какие изменения произошли в медальном зачете

Олимпийские игры-2026 — какие изменения произошли в медальном зачете

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 07:12
ОИ-2026: Швейцария навязала борьбу Норвегии в медальном зачете
Матильда Гремо из Швейцарии на подиуме с золотой наградой. Фото: Reuters

В Милане и Кортине прошел третий соревновательный день Олимпийских игр-2026. Для лидерства Норвегии появилась серьезная конкуренция.

Сейчас уже 18 команд имеют в зачете медали, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Болельщики на ОИ-2026
Болельщики сборной Швейцарии. Фото: Reuters

Лидеры медального зачета на ОИ-2026

Неожиданно Швейцария сократила отставание от Норвегии в медальном зачете. Команда совершила резкий рывок после третьего соревновательного дня и проигрывает норвежцам лишь по количеству бронзовых наград.

Ключевыми для швейцарской сборной стали победы в горнолыжном спорте, а также золотая награда фристайлистки Матильды Гремо. Благодаря этим результатам Швейцария довела количество золотых медалей до трех и поднялась на второе место в общем зачете.

Япония удерживает третью позицию, имея наибольшее количество наград среди топ-3 — семь.

После активного первого соревновательного дня Олимпиады притормозили хозяева. Сборная Италии пока идет седьмой, хотя имеет наибольшее общее количество медалей — девять. В то же время только одна золотая награда не позволяет итальянцам находиться в топ-3.

Полная таблица медального зачета ОИ-2026.

Напомним, украинский ветеран санного спорта удивил своим рекордным результатом на Олимпиаде.

Суперкомпьютер назвал фаворитов АПЛ после экватора чемпионата Англии.

Норвегия Швейцария медаль зимние виды спорта Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации