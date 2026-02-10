Відео
Відео

Головна Олімпіада Олімпійські ігри-2026 — які зміни сталися в медальному заліку

Олімпійські ігри-2026 — які зміни сталися в медальному заліку

Дата публікації: 10 лютого 2026 07:12
ОІ-2026: Швейцарія нав’язала боротьбу Норвегії в медальному заліку
Матільда Гремо із Швейцарії на подіумі із золотою нагородою. Фото: Reuters

У Мілані та Кортіні пройшов третій змагальний день Олімпійських ігор-2026. Для лідерства Норвегії з'явилася серйозна конкуренція.

Наразі вже 18 команд мають у заліку медалі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Болельщики на ОИ-2026
Уболівальники збірної Швейцарії. Фото: Reuters

Лідери медального заліку на ОІ-2026

Несподівано Швейцарія скоротила відставання від Норвегії в медальному заліку. Команда здійснила різкий ривок після третього змагального дня і програє норвежцям лише за кількістю бронзових нагород.

Ключовими для швейцарської збірної стали перемоги в гірськолижному спорті, а також золота нагорода фристайлістки Матільди Гремо. Завдяки цим результатам Швейцарія довела кількість золотих медалей до трьох і піднялася на друге місце в загальному заліку.

Японія утримує третю позицію, маючи найбільшу кількість нагород серед топ-3 — сім.

Після активного першого змагального дня Олімпіади пригальмували господарі. Збірна Італії наразі йде сьомою, хоча має найбільшу загальну кількість медалей — дев’ять. Водночас лише одна золота нагорода не дозволяє італійцям перебувати в топ-3.

Повна таблиця медального заліку ОІ-2026.

Нагадаємо, український ветеран санного спорту здивував своїм рекордним  результатом на Олімпіаді.

Суперкомп'ютер назвав фаворитів АПЛ після екватору чемпіонату Англії.

Норвегія Швейцарія медаль зимові види спорту Олімпійські ігри-2026
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
