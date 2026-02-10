ОІ-2026: Швейцарія нав’язала боротьбу Норвегії в медальному заліку

Олімпійські ігри-2026 — які зміни сталися в медальному заліку
У Мілані та Кортіні пройшов третій змагальний день Олімпійських ігор-2026. Для лідерства Норвегії з'явилася серйозна конкуренція.
Наразі вже 18 команд мають у заліку медалі, повідомляє портал Новини.LIVE.
Лідери медального заліку на ОІ-2026
Несподівано Швейцарія скоротила відставання від Норвегії в медальному заліку. Команда здійснила різкий ривок після третього змагального дня і програє норвежцям лише за кількістю бронзових нагород.
Ключовими для швейцарської збірної стали перемоги в гірськолижному спорті, а також золота нагорода фристайлістки Матільди Гремо. Завдяки цим результатам Швейцарія довела кількість золотих медалей до трьох і піднялася на друге місце в загальному заліку.
Японія утримує третю позицію, маючи найбільшу кількість нагород серед топ-3 — сім.
Після активного першого змагального дня Олімпіади пригальмували господарі. Збірна Італії наразі йде сьомою, хоча має найбільшу загальну кількість медалей — дев’ять. Водночас лише одна золота нагорода не дозволяє італійцям перебувати в топ-3.
Повна таблиця медального заліку ОІ-2026.
