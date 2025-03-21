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У этого знака Зодиака будет новая работа в апреле 2025 по Таро

21 марта 2025 05:59
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какой знак Зодиака найдет новую работу в апреле 2025 — Таро прогноз
Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Апрель 2025 года подарит представителям одного знака зодиакального созвездия много новых возможностей. Таролог Анжела Перл рассказала, какой знак Зодиака может найти новую работу в следующем месяце и с чем связана такая смена профессиональной сферы.

Об этом Анжела Перл рассказывает на своем канале в YouTube.

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Для одного зодиакального знака следующий месяц станет временем изменения жизни, особенно профессиональной. Таролог Анжела Перл рассказала, представители какого знака Зодиака могут найти новую работу и достичь новых вершин во второй весенний месяц этого года.

Знак Зодиака, который перейдет на новую работу в апреле 2025 года по Таро

По словам Анжелы Перл, представители знака Зодиака Телец получат в следующем месяце новые возможности. Тарологическая карта "Император", которая выпала этим людям, символизирует сильную личность. Эта карта указывает на важного человека в жизни, в частности, на начальника или наставника, который имеет старшую должность и может повлиять на события.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Однако, карта Таро "Десятка Мечей", которая также выпала Тельцам в апреле, указывает на завершение. Таролог говорит, что это может быть связано с окончанием отношений или увольнением на работе. Возможно это произойдет из-за человека, который начал выдвигать сверхсложные требования.

Также представителям Тельца выпала еще одна карта Таро — карта "Десятка Пентаклей", которая указывает на переход к новым вершинам. По словам Анжелы Перл, представители этого знака сейчас на правильном пути к достижению целей. Однако, ради успеха им придется отказаться от чего-то привычного, что обычно они делают в жизни.

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми в конце марта 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, каким знакам Зодиака будет тяжело до конца марта 2025 года по Таро.

Также мы сообщали о том, каким знакам Зодиака нужно экономить в марте 2025 года.

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06:10 Мизерные пенсии — когда можно требовать перерасчета выплат

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

06:01 В Ощадбанке действуют "ночные" лимиты на переводы — какие суммы

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