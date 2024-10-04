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Подготовка к зиме — как правильно нужно обрезать виноград осенью

4 октября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как обрезать виноград осенью, чтобы подготовить его к зиме — советы дачникам
Человек, обрезающий виноград на огороде. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Сегодня на каждой украинской даче можно встретить разные сорта винограда, ведь он является довольно распространенной культурой в стране. Осенью многие огородники начинают задумываться над тем, чтобы обрезать это растение, однако, чтобы ему не навредить, нужно знать, как именно и когда это делать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Обрезка винограда осенью — как это правильно делать

Обрезать эту огородную культуру необходимо так, чтобы лоза не загущала куст винограда. В то же время важно, полностью обрезать третью часть стеблей и укоротить слабые прутики так, чтобы из них осталось четыре почки, а из сильных сделать шесть почек.

Виноград
Спелый виноград в теплице на огороде. Фото: Pinterest

При этом, часть лозы, которая остается у винограда, должна быть полностью зрелой, а вот тоненькие ветки растения лучше вообще убрать. В целом, каждый год необходимо убирать от 70 до 80% прироста, и не нужно бояться это делать, ведь виноград — это растение, которое может полностью восстановиться в следующем году.

Даже если допустить какую-то ошибку и обрезать не то, что надо, куст просто станет моложе и через год, все равно, даст хороший урожай. Однако, если недостаточно обрезать эту культуру, она может замерзнуть и заболеть, а ее плоды могут плохо созреть.

Когда лучше обрезать виноград осенью

Опытные дачники рекомендуют обрезать виноград в ноябре, ведь обрезка в сентябре и октябре может не дать ранам на лозе успеть полностью зажить. Причем, делать это лучше после заморозков через две-три недели. А вот на зиму стоит оставить только те части винограда, которые успели задеревенеть до наступления заморозков.

Виноград
Процесс обрезки винограда на огороде. Фото: Alamy

Напомним, мы писали о том, как безопасно и эффективно избавить виноград от нашествия ос.

Раньше мы рассказывали о том, как эффективно вылечить виноград от хлороза.

Также мы сообщали о том, почему недозрелый виноград внезапно становится гнилым и черным.

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