Как безопасно избавиться от хвоща на огороде — эффективные народные методы, советы дачникам

Хвощ полевой в руках человека. Фото: Szkolka Roz Rozaria

Многие дачники время от времени замечают, как на их огороде поселяется хвощ, который портит урожай, но существуют эффективные методы борьбы. Узнайте, как понять, что на вашем участке появился этот сорняк и как от него можно избавиться народными методами.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Кто такой хвощ

Хвощ — это многолетнее растение, которое похоже на маленькую елочку с жесткими и полыми стеблями. Корни этого растения проникают на глубину до полутора метров, тем самым, создавая густую сеть. Хвощ считается настоящим конкурентом за питательные элементы и выделяет компоненты, которые не дают другим культурам вокруг расти.

Полевой хвощ на участке. Фото: Pinterest

Какие признаки наличия хвоща на огороде

Если вы увидели жесткие зеленые стебли, которые похожи на бамбук, имеют маленькие листочки, будто те иглы, вероятно, на вашем огороде появился хвощ. Обычно это многолетнее растение появляется там, где влажно, есть тень или тяжелая почва.

Если вы заметили признаки наличия хвоща на огороде, срочно от него избавляйтесь, поскольку он очень быстро распространяется на территории.

Как можно удалить хвощ на огороде народными методами

Уксус с солью

Смесь уксуса и соли высушивает надземную часть растений, но не влияет на корни. Для приготовления смеси смешайте между собой такие ингредиенты, как:

Уксус 9% — один литр

Соль — 100 грамм

Сода

Сода меняет уровень кислотности почвы и, тем самым, делает жизнь хвоща невыносимой. Для приготовления действенного раствора вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Сода — 100 грамм

Вода — десять литров

Посадка растений-конкурентов

Также эффективным методом борьбы с хвощом считается посадка растений, которые являются конкурентами для него. Из их корней выделяются определенные вещества, которые подавляют рост сорняков на участке. Опытные дачники рекомендуют обратить внимание на люцерну или горчицу.

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