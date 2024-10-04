Что нельзя сажать возле смородины на огороде — советы дачникам

Какие растения не стоит сажать возле смородины — это убьет ее
Каждому растению на огороде и в саду нужны не только обрезки, подкормки, обработки и поливы, но и правильное "соседство". Опытные дачники объяснили, какие огородные культуры ни в коем случае нельзя высаживать на одном участке с кустами смородины.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Что лучше не сажать рядом со смородиной
Крыжовник
Опытные дачники категорически не рекомендуют сажать на одном участке со смородиновыми кустами крыжовник. Дело в том, что эти кусты могут страдать от одних и тех же вредителей и болезней, в частности, от такого заболевания, как мучнистая роса.
Малина
Это еще один "плохой сосед" для смородины, ведь малиновые кусты, как и смородиновые, могут становиться настоящими конкурентами за полезные элементы и влагу в почве. К тому же малина разрастается очень быстро, поэтому может просто остановить рост и развитие смородины.
Деревья вишни и черешни
Эти деревья также лучше не выращивать рядом со смородиной, ведь они могут заразить ее таким грибковым заболеванием, как вертицилозное увядание. Эта болезнь может даже убить ягодные заросли, поэтому ни в коем случае нельзя этого допускать.
Какие еще культуры не стоит сажать возле смородины
Чтобы не навредить смородиновым кустам, возле них также лучше не сажать такие растения, как:
- Картофель
- Перец
- Помидоры
- Укроп
- Чеснок с луком
- Различные пряные травы
Что лучше посадить возле смородины
Если вы хотите помочь смородиновым кустам лучше расти и развиваться, посадите около них такие культуры, как:
- Бобовые культуры, которая насыщает почву азотом
- Клубника, которая не вредит корневой системе смородины и "не кинет" на нее своих вредителей
Напомним, мы писали о том, чем следует обрабатывать смородиновые кусты осенью.
Раньше мы рассказывали о том, чем чаще болеет смородина и как защитить ее урожай.
Также мы сообщали о том, как правильно обрезать кусты смородины осенью.
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