Что нельзя сажать возле смородины на огороде — советы дачникам

Человек, собирающий смородину на огороде. Фото: Freepik

Каждому растению на огороде и в саду нужны не только обрезки, подкормки, обработки и поливы, но и правильное "соседство". Опытные дачники объяснили, какие огородные культуры ни в коем случае нельзя высаживать на одном участке с кустами смородины.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Читайте также:

Что лучше не сажать рядом со смородиной

Крыжовник

Опытные дачники категорически не рекомендуют сажать на одном участке со смородиновыми кустами крыжовник. Дело в том, что эти кусты могут страдать от одних и тех же вредителей и болезней, в частности, от такого заболевания, как мучнистая роса.

Урожай крыжовника на ветке куста. Фото: Pixabay

Малина

Это еще один "плохой сосед" для смородины, ведь малиновые кусты, как и смородиновые, могут становиться настоящими конкурентами за полезные элементы и влагу в почве. К тому же малина разрастается очень быстро, поэтому может просто остановить рост и развитие смородины.

Спелая малина на кусте. Фото: Pinterest

Деревья вишни и черешни

Эти деревья также лучше не выращивать рядом со смородиной, ведь они могут заразить ее таким грибковым заболеванием, как вертицилозное увядание. Эта болезнь может даже убить ягодные заросли, поэтому ни в коем случае нельзя этого допускать.

Спелая черешня на дереве. Фото: Freepik

Какие еще культуры не стоит сажать возле смородины

Чтобы не навредить смородиновым кустам, возле них также лучше не сажать такие растения, как:

Картофель

Перец

Помидоры

Укроп

Чеснок с луком

Различные пряные травы

Что лучше посадить возле смородины

Если вы хотите помочь смородиновым кустам лучше расти и развиваться, посадите около них такие культуры, как:

Бобовые культуры, которая насыщает почву азотом

Клубника, которая не вредит корневой системе смородины и "не кинет" на нее своих вредителей

Напомним, мы писали о том, чем следует обрабатывать смородиновые кусты осенью.

Раньше мы рассказывали о том, чем чаще болеет смородина и как защитить ее урожай.

Также мы сообщали о том, как правильно обрезать кусты смородины осенью.