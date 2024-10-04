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Какие растения не стоит сажать возле смородины — это убьет ее

4 октября 2024 22:40
Кристина Кучугурная - Редактор
Что нельзя сажать возле смородины на огороде — советы дачникам
Человек, собирающий смородину на огороде. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждому растению на огороде и в саду нужны не только обрезки, подкормки, обработки и поливы, но и правильное "соседство". Опытные дачники объяснили, какие огородные культуры ни в коем случае нельзя высаживать на одном участке с кустами смородины.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Крыжовник

Опытные дачники категорически не рекомендуют сажать на одном участке со смородиновыми кустами крыжовник. Дело в том, что эти кусты могут страдать от одних и тех же вредителей и болезней, в частности, от такого заболевания, как мучнистая роса.

Крестовник
Урожай крыжовника на ветке куста. Фото: Pixabay

Малина

Это еще один "плохой сосед" для смородины, ведь малиновые кусты, как и смородиновые, могут становиться настоящими конкурентами за полезные элементы и влагу в почве. К тому же малина разрастается очень быстро, поэтому может просто остановить рост и развитие смородины.

Малина
Спелая малина на кусте. Фото: Pinterest

Деревья вишни и черешни

Эти деревья также лучше не выращивать рядом со смородиной, ведь они могут заразить ее таким грибковым заболеванием, как вертицилозное увядание. Эта болезнь может даже убить ягодные заросли, поэтому ни в коем случае нельзя этого допускать.

Черешня
Спелая черешня на дереве. Фото: Freepik

Какие еще культуры не стоит сажать возле смородины

Чтобы не навредить смородиновым кустам, возле них также лучше не сажать такие растения, как:

  • Картофель
  • Перец
  • Помидоры
  • Укроп
  • Чеснок с луком
  • Различные пряные травы

Что лучше посадить возле смородины

Если вы хотите помочь смородиновым кустам лучше расти и развиваться, посадите около них такие культуры, как:

  • Бобовые культуры, которая насыщает почву азотом
  • Клубника, которая не вредит корневой системе смородины и "не кинет" на нее своих вредителей

Напомним, мы писали о том, чем следует обрабатывать смородиновые кусты осенью.

Раньше мы рассказывали о том, чем чаще болеет смородина и как защитить ее урожай.

Также мы сообщали о том, как правильно обрезать кусты смородины осенью.

растения ягоды советы огород Смородина

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